Духовный наставник и человек с большой буквы: в Самаре умер настоятель Троице-Сергиева подворья Георгий

Священник скончался на 72-м году жизни / Фото: vk.com/orthodoxsamara

Утром в понедельник, 19 сентября 2022 года, в Самаре после продолжительной болезни скончался архимандрит Георгий (в миру — Евгений Шестун). Его не стало на 72-м году жизни. Об этом сообщили в Самарской епархии.

— Пастырь и человек с невероятным умом и добротой. Наставник. Человек с большой буквы. Архимандрит Георгий был доктором педагогических наук, профессором, академиком РАЕН, заведующим межвузовской кафедрой православной педагогики и психологии Самарской православной духовной семинарии, наместником Заволжского монастыря в честь честного и животворящего креста Господня, настоятелем Троице-Сергиева подворья в Самаре, — рассказали в Самарской епархии.

Георгий Шестун также был членом Союза журналистов России. Он многие годы работал редактором журнала «Духовный собеседник». Его статьи печатали в различных православных изданиях. Батюшка затрагивал актуальные вопросы педагогики, образования и воспитания молодого поколения, проблемы семьи.

Также Георгий Шестун являлся автором книги «Православная педагогика» и одним из разработчиков программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения». На основе последней было написано пособие «Духовно-нравственная культура России. Основы православной культуры». Заниматься вопросами образования батюшке помогало полученное еще в молодости педагогическое образование.

— Архимандрит Георгий Шестун был духовным наставником и учителем, человеком, наделенным мудростью и большим сердцем. Человеком благородным с добрейшей душой. Светлая память ему, — выразили соболезнования представители самарского Союза журналистов.

Именно он заложил традицию проводить День поминовения журналистов. Благодаря Георгию Шестуну в Самаре каждый год проводят богослужения в память об ушедших представителей СМИ.

Насколько известно, последние три года батюшка боролся с тяжелым недугом. Осенью 2019 года он перенес инсульт. Тот породил другие проблемы со здоровьем. Однако священник терпеливо переносил страдания и боль.

Дата и время похорон пока неизвестны. Их сообщат позднее.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким архимандрита Георгия Шестуна.