Что случилось в Самаре за выходные по состоянию на 19 сентября 2022

Самарские хоккеисты начали новый сезон, видеоблогер показал, что месте «Колизея», а самолеты не могли покинуть аэропорт из-за тумана

В Самаре состоялись первые в сезоне матчи для ЦСК ВВС, из-за тумана задержались вылеты самолетов из Курумоча, а видеоблогер показал, что сейчас на месте «Колизея». Рассказываем, что произошло в Самаре за прошедшие выходные по состоянию на 19 сентября 2022.

В Самаре скоро появятся назальные вакцины от коронавируса. Ожидается, что уже на следующей неделе можно будет получить такую вакцину, которая представляет собой тот же самый «Спутник V», отличается только форма попадания в организм.

В Самаре показали, что осталось от снесенного ТЦ «Колизей». Сейчас на площадке, где был практически всем известный в городе торговый центр, один из первых в Самаре, остался лишь строительный мусор. Ожидается, что на этом месте появятся новые высотки.

Пятую очередь набережной планируют построить в 2023-2025 годах. Новая набережная будет трехуровневая с несколькими террасами и амфитеатром с видовыми площадками. Также там сделают пешеходные зоны со спусками и подъемами.

Самарские хоккеисты из ЦСК ВВС начали новый сезон двумя матчами с ХК «Челны». «Летчики» теперь выступают в Первенстве ВХЛ, после двух побед на старте самарцы возглавили турнирную таблицу.

Самарские спортсмены приняли участие в «Кроссе нации», забеги состоялись около стадиона «Солидарность Самара Арена». Участниками забегов стали порядка 4 тысяч человек, которые вышли на дистанции от 1 до 12 км.

«Крылья Советов» проиграли на выезде «Ростову» в матче 10-го тура РПЛ. Самарцы уступили со счетом 1:2 и опустились на 11-е место в турнирной таблице. «Крылья» не могут победить уже на протяжении трех матчей в чемпионате страны, но, при этом, оказались сильнее «Зенита» в розыгрыше Кубка.

В самарском аэропорту задержали несколько рейсов из-за непогоды. Не сумели вовремя вылететь самолеты по маршруту в Сочи, Москву, Анталью и Ереван. В регионе в ночь на 18 сентября был сильный туман, о чем также сообщали жители разных районов города.