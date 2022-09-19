Погода в Самаре на неделю до 23 сентября 2022: ожидается до +27 градусов

В Самару возвращается тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на этой неделе станет теплее, прогнозируют до +27 градусов, сообщили в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода ожидается в Самаре на предстоящую неделю до 23 сентября 2022.

По данным синоптиков, в регионе установится теплая погода. Если ранее держались температуры, характерные для конца сентября, то теперь некоторое время будет по-весеннему тепло.

В ближайшие дни ожидается до +24 градусов, а теплее всего будет в понедельник, когда столбик термометра местами поднимется до отметки в +27 градусов.

Тепло в Самару принесли атмосферные фронты, перемещающиеся с западных районов Европейской территории России. Вместе с теплым они несут и влажный воздух, из-за чего в регионе возможны дожди.

В понедельник, 19 сентября, объявлен желтый уровень опасности из-за усиления ветра до 15-20 м/с. Дожди прогнозируют на каждый день в предстоящую рабочую неделю до пятницы.

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