В Новокуйбышевске прошел финал конкурса «Лучший по профессии» НК «Роснефть»

Виолетта Харжевская — лучший лаборант химического анализа.

Мы вместе!

Принимать у себя финальную часть авторитетного конкурса «Лучший по профессии», который проводится в НК «Роснефть», - огромная честь. Самарская область удостаивалась ее трижды: в 2011, 2015 и 2022 году. На прошлой неделе итоговая часть соревнований по направлению «Нефтерпереработка» XVII смотра-конкурса прошла на базе Новокуйбышевского НПЗ.

Четыре дня 140 участников из 21 перерабатывающего предприятия НК «Роснефть» от Туапсе до Комсомольска-на-Амуре соревновались в восьми номинациях по основным рабочим профессиям в нефтепереработке. Это оператор технологической установки, оператор товарный, лаборант химического анализа, машинист компрессорных установок, машинист технологических насосов, слесарь по ремонту технологических установок, электромонтер, приборист контрольно-измерительных приборов.

Конкурс «Лучший по профессии» - это часть большой мотивационной корпоративной программы нефтяного гиганта, он позволяет раскрывать лучшие профессиональные и личностные качества сотрудников, выявлять таланты и помогает им расти и развиваться. Участвовать в соревнованиях может каждый: мужчины и женщины, от молодых специалистов до опытных мастеров со стажем в десятки лет. Самое главное – желание работника, а предприятие поможет подготовиться, а коллеги поддержат.

Лучшие из лучших

Конкурс состоит из двух частей. Первая – проверка теоретических знаний: участники отвечают на 40 вопросов по специальности, промышленной, пожарной и экологической безопасности, нормам охраны труда и оказания первой медицинской помощи. Во второй части для специалистов смоделировали типичные рабочие ситуации, которые должны выполняться четко и отработанно. Иногда задания усложняют и предлагают нештатную ситуацию, с которой также специалисты должны уметь справляться буквально «с закрытыми глазами». В оценку знаний, умений и навыков конкурсантов входят аспекты в области промышленной, пожарной безопасности, а также охраны труда.

Теоретические знания и практические навыки оценивает жюри из 40 представителей руководящего состава профильных подразделений Центрального аппарата управления НК «Роснефть» и дочерних обществ.

Финалу предшествует региональный этап, на котором определяются лучшие сотрудники каждого завода. Таким образом, в Новокуйбышевске собрались сливки нефтепереработки со всей России. Мотивация у каждого – максимальная.

- Самара приняла нас как родных. Приятно было посоревноваться в кругу лучших мастеров, пообщаться, найти друзей. В дружеской атмосфере конкурс прошел на высоком уровне, - поделился электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования Уфимского НПЗ ГК «Башнефть» Айдар Рахманов.

- Я участвую в конкурсе второй раз, - рассказал старший оператор технологических установок Комсомольского НПЗ Дмитрий Бревнов. –Главное – получить опыт на таком высоком уровне.

- Конкурс достойный, соперники – высококлассные! Я очень благодарен заводу и своим коллегам, которые помогали готовиться к конкурсу, - рассказывает машинист компрессорных установок Сызранского НПЗ Евгений Аргеткин. – Оказалось, что мне предстоит выступать на насосах чуть другой конфигурации, чем те, на которых я работаю. Нужная техника есть у нас на установке изомеризации в другом цехе. В течение месяца сотрудники из этого цеха делились со мной своим опытом, давали советы, помогали отрабатывать процесс.

Горжусь заводом!

Четыре дня конкурса пролетели на одном дыхании. Конкуренция была очень жесткая. Участники не видели выступлений друг друга, но каждый старался выступить на максимуме своих возможностей. А вот жюри признавалось, что выбирать лучших было крайне сложно: результаты конкурсантов отличались буквально на десятые доли балла.

В центре — Светлана Петрова, лучший оператор оператор товарный.

Принимающая сторона, Новокуйбышевский НПЗ, не только блестяще организовала соревнования, но и установила своеобразный рекорд: сотрудники завода заняли шесть призовых мест!

У слесаря ЦРМ Сергея Фролова — 1 место и 44 года стажа в профессии.

Победителем в номинации «Оператор товарный» стала оператор УЗК Светлана Петрова, которая семь лет шла к этой победе. «Лучшими по профессии» названы оператор установки «Мокрый катализ» Дмитрий Мельников, лаборант ИЛ-ЦЗЛ Виолетта Харжевская, слесарь ЦРМ Сергей Фролов. Вторые места завоевали электромонтёр ЦЭЭ Максим Петров и машинист установки ЛСИ-200 Станислав Фатин.

Лучший оператор установки «Мокрый катализ» Дмитрий Мельников.

Лаборант химического анализа НК НПЗ Виолетта Харжевская в прошлом году заняла шестое место, а сейчас – первое. Всего за год девушка колоссально выросла как специалист!

- На конкурсе все зависит только от нас: скорость, аккуратность, знания, - делится впечатлениями Виолетта. – Для меня эти соревнования – фактор личностного роста. Просто работая по специальности, невозможно охватить такой поток информации и так продвинуться в навыках.

Электромонтер Максим Петров завоевал второе место.

Опыт и мастерство помогли и слесарю по ремонту технологических установок НК НПЗ Сергею Фролову. Неоднократно занимая призовые места в заводском конкурсе, в финал он вышел впервые. И сразу – победа!

У машиниста насосных установок Станислава Фатина — второе место.

- Честно признаюсь, никак особенно не готовился, только изучал теорию. Рассчитывал на свой стаж, у меня 44 года практического опыта, и задание мне показалось несложным, - рассказал мастер. – Я очень благодарен заводу: он меня вырастил, дал мне шанс показать себя. Горжусь своим предприятием!

Поздравляем победителей!

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