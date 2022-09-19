Лучших профессионалов «Роснефти» в сбыте нефтепродуктов определили в Самаре

Евгений Давижук - лучший оператор товарный в сбытовом направлении НК "Роснефть". Фото предоставлено «Самаранефтепродукт».

Честь принимать лучших

В этом году финал XVII смотра-конкурса «Лучший по профессии» НК «Роснефть»прошел на объектах сбытового предприятия компании «Самаранефтепродукт».

На Кряжской нефтебазе состязались лаборанты химического анализа, машинисты моторной установки, операторы товарные и водители бензовозов. На двух автозаправочных комплексах «Роснефть» в Самаре состязались операторы-заправщики, продавцы, работников кафе и старших смены. Всего 188 участников из 34 дочерних обществ компании из почти большинства регионов страны–делегация лучших сотрудников нефтепродуктообеспечения НК «Роснефть» была более чем солидной.

В финале принимали участие победители региональных этапов.

Требования с запасом

Главный критерий отбора – ты должен быть действительно лучшим.

- Подготовка конкурсантов – это прежде всего актуализация знаний. Ежегодно вводятся новые регламенты работы, которые сотрудники должны знать и уметь применять на практике. Причем теоретическая база на конкурсах гораздо шире, чем того требует та или иная специализация. Также очень подробно рассматривается техника безопасности – это один из ключевых критериев в нашей работе, - рассказывает начальник учебного центра «Самаранефтепродукта» Ольга Жметко. - Кроме того, в практической части конкурса для сотрудников АЗК очень велика роль психологического фактора: им необходимо уметь подстраиваться под каждого клиента, чтобы они уезжали от нас довольными.

Для персонала АЗК разрабатываются очень креативные задачи, где «сложного» клиента играет профессиональный актер, а конкурсант должен блестяще разрешить ситуацию.

Пришел и победил

То, что конкурс сложнее, чем реальная жизнь и работа, подтверждает и оператор товарный «Самаранефтепродукта» Евгений Давижук.

- Практическая часть может быть «с подвохом»: не тот инструмент, документация, содержащая ошибку. Такая интрига нужна для того, чтобы операторы были максимально внимательны к любым мелочам в своей работе и умели быстро ориентироваться. В обычной жизни мы точно знаем, в каком состоянии инструменты, но в целом навык очень полезный. Также оценивается скорость и правильность вычислений. В этом году новая аппаратура упростила задачу. Своим выступлением доволен: сделал все, как планировал. Волнение было в первые две минуты, но справился.

Авторитетное жюри, в которое входили представители головного офиса НК «Роснефть» и других сбытовых предприятий, оценило выступление Евгения Давижука выше остальных его соперников: оператор товарный «Самаранефтепродукта» стал лучшим в корпорации! Евгений работает в компании с 2003 года, мечтал о конкурсе давно, но участвовал впервые и победил.

Если вы живете или часто бываете в Тольятти и заправляете автомобиль на АЗК-56, знайте: вас может обслуживать один из лучших операторов заправочных станций России Михаил Стрижов из «Самаранефтепродукта». Он четырежды участвовал в конкурсе «Лучший по профессии» и уже второй раз занимает второе место.

Конкурс «Лучший по профессии» является важной частью программы мотивации, корпоративного обучения и повышения профессионального мастерства работников «Роснефти». Конкурс способствует распространению передового опыта работы, внедрению новых практик, повышению престижа рабочих профессий, культуры производства и уровня промышленной безопасности.

Михаил Стрижов - один из самых квалифицированных операторов АЗК в России. Фото предоставлено «Самаранефтепродукт».

Победителями конкурса стали:

Номинация «Оператор товарный»

1 место –СамараНП

2 место – Башнефть-Розница

3 место – Морской терминал – Туапсе

Номинация «Лаборант химического анализа»

1 место - Морской терминал – Туапсе

2 место – Морской терминал – Архангельск

3 место - Башнефть-Розница

Номинация «Машинист моторных установок»

1 место – РН – Москва

2 место - Морской терминал – Туапсе

3 место - Башнефть-Розница

Номинация «Водитель, осуществляющий перевозку опасных грузов»

1 место – РязаньНП

2 место – КрасноярскНП

3 место – ПензаНП

Номинация «Оператор продавец»

1 место – РН-Москва

2 место – РН-Запад

3 место – СмоленскНП

Номинация «Оператор заправочных станций»

1 место - Башнефть-Розница

2 место –СамараНП

3 место – РН-Москва

Номинация «Работник кафе»

1 место – РН-Москва

2 место – Башнефть-Розница

3 место – РН-Северо-Запад

Номинация «Старший смены»

1 место – РН-Москва

2 место – ОрелНП

3 место – РостовНП

Поздравляем победителей!

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