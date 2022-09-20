Пять «золотых» наград и «бронза»: Сотрудники «Самаранефтегаза» стали «Лучшими по профессии-2022»

Герои Самаранефтегаза: пять золотых наград и почетная «бронза». Фото АО «Самаранефтегаз»

Виват мастерам!

Конкурс «Лучший по профессии» на протяжении многих лет является движущей силой для распространения передового опыта, внедрения новых технологий, повышения культуры производства и уровня промышленной безопасности.

Финал XVII смотра-конкурса, который прошел на самарской земле, для участников стал апогеем большой полугодовой работы - изучения теоретических материалов, оттачивания практических навыков, борьбы с волнением. Первый этап стартовал в феврале, когда участники сразились в мастерстве на уровне цеховых подразделений. Победители отборочного этапа продолжили подготовку, и в апреле показали на что способны на локальном этапе на уровне Общества. Лучшие съехались со всей страны в Самарскую область, чтобы определить победителей в финальном этапе в главных областях деятельности «Роснефти» - нефтегазодобыче, нефтепереработке и нефтепродуктообеспечении.

За звание лучших по направлению «Нефтегазодобыча» сотрудникам «Самаранефтегаза» пришлось бороться в условиях сильной конкуренции: свое мастерство показывали около 300 участников, представляющих 26 дочерних обществ «Роснефти» - АО «Оренбургнефть», ООО «РН-Юганскнефтегаз», АО «Самотлорнефтегаз», ООО «РН-Ванкор», АО «Роспан Интернешнл» и другие.

В блоке «Нефтегазодобыча» свои умения показали около 300 участников из 26 предприятий НК «Роснефть». Фото АО «Самаранефтегаз»

Победителей определили в 13 номинациях среди операторов по добыче нефти и газа, машинистов насосной станции по закачке рабочего агента в пласт, операторов товарных, операторов технологических установок, машинистов технологических насосов, лаборантов химического анализа, трубопроводчиков линейных, электромонтеров, электрогазосварщиков, слесарей по ремонту технологических установок и нефтепромыслового оборудования, а также технологов и геологов. Как всегда, конкурс состоял не только из практической части, где участники показали свои умения и навыки, но и теоретической, определяющей знания работников по основной деятельности, в области промышленной, пожарной безопасности и охраны труда. Практические испытания конкурса прошли на производственных площадках «Самаранефтегаза» - в городе Отрадный и Нефтегорском районе.

Победное качество

По итогам конкурса копилку достижений коллектива «Самаранефтегаза» пополнили пять «золотых» и одна «бронзовая» награды. Лучшим оператором технологических установок признан Евгений Разин. На практическое задание - подбор и замену технического манометра с последующей подготовкой и запуском насосного агрегата - у работника ЦППН-3 ушло 34 минуты из отпущенных 40. Но главное - не столько скорость проведения операций, сколько их точность и безукоризненность.

- Эта операция - часть моей работы, хотя и не слишком часто выполняемая, - рассказал Евгений Разин. - В прошлом году я занял в финале пятое место, поэтому на этот раз готовился очень серьезно - с мая тренировался, изучал различную литературу, вникал. Теоретическая часть сложнее в том плане, что не все вопросы имеют однозначный ответ, который можно выучить - чтобы ответить правильно, нужно думать.

Среди лаборантов химического анализа победительницей признали Елену Чепкасову. Практическое задание работницы ИХАЛ-7 состояло в определении массовой доли хлор-органических соединений в стандартном образце (имитаторе нафты - фракции нефти, выкипающей до температуры 204 градуса Цельсия).

Лаборанты на конкурсе анализировали качество нефти. Фото АО «Самаранефтегаз»

- Операция привычная - на работе мы проводим 15-20 анализов по определению содержания хлорорганических соединений в нефти за смену, работаем тремя методами, - улыбается Елена. - Но все равно пришлось поволноваться - конкуренцию составляли очень сильные соперники - ловкие и быстрые.

Также лучшими в своих профессиях признаны машинист технологических насосов ЦППН-6 Василий Жаринков, электрогазосварщик ЦППН-6 Максим Тихонов, оператор товарный ЦППН-5 Светлана Суетина. Николай Погожев, представитель ЦДНГ-6 стал бронзовым призером в номинации «Оператор по добыче нефти и газа».

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