Как избежать инфарктов и инсультов: все о ранней профилактике грозных заболеваний

Шамьёнова Дина Алиевна, врач-кардиолог многопрофильной клиники «Альфа-Центр Здоровья» в г. Самара Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Главная причина сердечно-сосудистых заболеваний – атеросклероз: избыточное отложение холестерина на стенках сосудов, которое однажды может привести к роковым последствиям. А начинается все с дислипидемии - нарушения нормального соотношения липидов (жиров) в крови, и именно на этой стадии проще всего остановить развитие серьезных болезней. Врач-кардиолог самарской клиники «Альфа-Центр Здоровья» Шамьёнова Дина Алиевна рассказала журналисту «КП-Самара», как предотвратить развитие инфаркта и инсульта.

ПРИЗНАКИ АТЕРОСКЛЕРОЗА И ГРУППЫ РИСКА

Как проявляется дислипидемия?

- Это нарушение практически не дает симптомов – только в редких случаях образуются плотные узелки над сухожилиями или под кожей век, белый или сероватый ободок по краям роговицы глаз. Могут возникать проблемы с памятью, головокружения, эпизодические боли в ногах или в сердце, но чаще всего пациенты не придают этому особого значения.

В основном нарушение липидного профиля крови обнаруживается по анализам – это наиболее надежный способ определить патологию. Именно поэтому врачи клиники «Альфа-Центр Здоровья» рекомендуют проверять липидный профиль пациентам из группы риска. Анализ может назначить не только врач-кардиолог, но и терапевт или эндокринолог, ведь в организме все взаимосвязано.

Главная причина сердечно-сосудистых заболеваний – атеросклероз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто входит в группу риска?

- Быть особенно внимательными к своему здоровью нужно следующим категориям пациентов:

1) Это женщины после наступления менопаузы, когда в организме происходят гормональные изменения, и мужчины от 50 лет и старше.

2) Люди, в том числе и молодые, имеющие отягощенную наследственность в плане сердечно-сосудистых заболеваний, особенно если у близких родственников диагностированы инфаркты, инсульты, ишемическая болезнь сердца и т.д.

3) Те, кто имеет вредные привычки: курение, употребление алкоголя, склонность к фаст-фуду.

4) Люди с ожирением, в том числе абдоминальным, при котором объем талии у женщин превышает 80 см, а у мужчин – 95 см.

5) Люди с системными заболеваниями: сахарный диабет, гипертоническая болезнь, гипотиреоз, хроническая болезнь почек, метаболический синдром, синдром Кушинга; а также принимающие лекарственные препараты, которые могут негативно влиять на липидный профиль (например, глюкокортикоиды, бета-блокаторы, некоторые диуретики, ретиноиды, анаболические стероиды, антидепрессанты).

Врачи в нашей клинике обычно оценивают состояние здоровья пациента в комплексе и делают назначения исходя из индивидуальной ситуации.

Достаточно ли сдать анализ на общий холестерин?

- Нет, этот анализ малоинформативен. Важно именно соотношение липидов в крови: оно позволяет сделать вывод о характере намечающейся патологии и дать прогноз. Я рекомендую сдавать комплекс анализов – липидограмму или липидный профиль, в который входит липопротеин высокой и низкой плотности (так называемый «плохой» и «хороший» холестерин) и триглицериды.

После этого врач сопоставляет все факторы: результаты анализов, жалобы пациента и его антропометрические данные, анамнез, наследственность – и дает рекомендации. Они могут очень серьезно различаться для пациентов с одинаковыми показателями анализов, но с разными жалобами и наследственностью.

Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» в г. Самара Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

КАК ЛЕЧИТЬ ДИСЛИПИДЕМИЮ

Если обнаружены нарушения, есть ли возможность обойтись без лекарств?

- Я в любом случае рекомендую прежде всего изменить образ мышления и образ жизни, ведь от этого зависит очень многое. Чрезмерно жирное, тяжелое питание, фаст-фуд, алкоголь, курение, малоподвижный образ жизни, стрессы, плохая экология – вот факторы, провоцирующие нарушения липидного профиля крови и ведущие к атеросклерозу.

Известны исследования, в которых микрозачатки атеросклероза обнаруживались даже у младенцев в утробе матери. Поэтому диета, отказ от вредных привычек и физическая активность будут полезны, но назначения обязательно должен делать врач-кардиолог, учитывая все факторы. Для ряда пациентов с небольшими изменениями в анализах и без особых факторов риска коррекции питания и образа жизни может быть достаточно, чтобы избежать или отсрочить медикаментозную терапию и развитие атеросклероза.

По моему опыту работы в клинике «Альфа-Центр Здоровья» с такими пациентами, наиболее показательны первые три месяца корректировки образа жизни. Если появляется положительная динамика в анализах, значит, мы на верном пути и нужно следовать ему дальше: вести здоровый образ жизни и периодически контролировать липидограмму.

Как лечат в вашей клинике более серьезные нарушения?

- Сегодня для помощи при дислипидемии и атеросклерозе используются статины. Я знаю, что есть предубеждение против них, особенно среди людей пожилого возраста. Но их опасения напрасны. В изучение этих препаратов были вложены огромные средства, проведены множество исследований и клинически доказано: при грамотном применении статины, во-первых, могут уменьшить концентрацию «плохого» холестерина в крови и предотвратить развитие заболевания. А во-вторых, при грамотном ведении пациента хорошим врачом побочные эффекты от приема этих препаратов минимальны.

В клинике «Альфа-Центр Здоровья» врач-кардиолог постоянно держит руку на пульсе пациента, мониторит ситуацию, подбирает и корректирует препарат и его дозировку, периодически контролирует состояние печени и почек пациента, назначает печеночные ферменты и многое другое. То есть ведет своего пациента комплексно, оценивая его здоровье всесторонне и в динамике. В сотрудничестве с пациентом мы достигаем хороших результатов.

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Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья»

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