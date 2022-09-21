Где находятся военкоматы и призывные участки в Самаре: полный список адресов и телефонов

В стране объявлено о частичной мобилизации
Фото: Олег ЗОЛОТО
Президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступил с обращением, главной темой которого стала ситуация на Украине. Также он сообщил о частичной мобилизация граждан в стране.
Глава государства поручил главам регионов оказать необходимое содействие работе военных комиссариатов. Публикуем полный список адресов и телефонов военкоматов и призывных участков в Самаре и области.
Адреса и телефоны военкоматов в Самаре
В Самаре военные комиссариаты и призывные пункты находятся по следующим адресам
Военный комиссариат Самарской области
Самара, ул. Чапаевская, д. 121
Дежурный
8(846)333-65-85
Военный комиссар
8(846)332-04-29
Военный комиссариат Кировского и Красноглинского районов города Самары
Самара, ул.Елизарова, д.28
Дежурный
8(846) 958-82-33
Военный комиссар
8(846) 958-82-22
Военный комиссариат Октябрьского, Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов города Самары
Самара, ул. Гая, д.9
Дежурный
8(846) 334-15-00
Военный комиссар
8(846) 334-07-92
Военный комиссариат Промышленного района города Самары
Самара, ул.Фадеева, д.58А
Дежурный
8(846) 930-01-00
Военный комиссар
8(846) 951-77-55
Военный комиссариат Советского и Железнодорожного районов города Самары
Самара, ул.Вольская, д.15
Дежурный
8(846) 951-97-33
Военный комиссар
8(846) 951-84-66
Тольятти
В Тольятти военные комиссариаты и призывные пункты находятся по следующим адресам
Военный комиссариат Автозаводского района города Тольятти
Тольятти, ул. Ворошилова, д. 2а
Дежурный
8(848)2 33-26-20
военный комиссар
8(848)2 32-10-24
Военный комиссариат Комсомольского и Центрального районов города Тольятти
Тольятти, ул. Ушакова, д.34
Дежурный
8(848)2 48-64-50
Военный комиссар
8(848)2 28-00-48
Города и районы Самарской области
В городах и районах Самарской области военные комиссариаты и призывные пункты находятся по следующим адресам
Военный комиссариат города Новокуйбышевск
Новокуйбышевск, ул. Молодежная, д. 8
Дежурный
8(846)35 6-10-10
Военный комиссар
8(846)35 7-24-14
Военный комиссариат городов Сызрань, Октябрьск, Сызранского и Шигонского районов
Сызрань, ул.Ульяновская, д.75
Дежурный
8(846)4 98-49-75
Военный комиссар
8(846)498-62-48
Военный комиссариат Безенчукского, Приволжского и Хворостянского районов
Безенчук, ул. Советская, д. 93 А
Дежурный
8(846)76 2-36-41
Военный комиссар
8(846)76 2-11-52
Военный комиссариат Большечерниговского и Большеглушицкого районов
Большая Черниговка, Микрорайон, д. 23
Дежурный
8(846)72 2-14-96
Военный комиссар
8(846)72 2-11-78
Военный комиссариат Борского и Богатовского районов
Борское, ул. Советская, д. 46
Дежурный
8(846)67 2-11-78
Военный комиссар
8(846)67 2-11-88
Военный комиссариат Волжского района
Самара, ул.Ново-Вокзальная, д. 167А
Дежурный
8(846) 200-10-09
Военный комиссар
8(846) 200-10-08
Военный комиссариат города Жигулевск и Ставропольского района
Жигулевск, ул. Приволжская, д.7А
Дежурный
8(848)6 2-40-85
Военный комиссар
8(848)62 2-39-43
Военный комиссариат города Кинель и Кинельского района
Кинель, ул. Орджоникидзе, д. 123
Дежурный
8(846)63 6-14-09
Военный комиссар
8(846)63 6-25-45
Военный комиссариат города Отрадный и Кинель-Черкасского района
Отрадный, ул. Новокуйбышевская, д. 7
Дежурный
8(846)61 2-32-01, 334-15-00
Военный комиссар
8(846)61 2-32-00
Военный комиссариат города Похвистнево, Похвистневского, Клявлинского и Камышлинского районов
Похвистнево, ул. Революционная, д. 147
Дежурный
8(846)56 2-21-55
Военный комиссар
8(846)56 2-15-11
Военный комиссариат города Чапаевск, Красноармейского и Пестравского районов
Чапаевск, ул. Железнодорожная, д. 41
Дежурный
8(846)39 2-23-69
Военный комиссар
8(846)39 2-53-61
Военный комиссариат Красноярского, Елховского и Кошкинского районов
Красный Яр, ул. Кооперативная, д. 59
Дежурный
8(846)57 2-16-34
Военный комиссар
8(846)57 2-14-32
Военный комиссариат Нефтегорского и Алексеевского районов
Нефтегорск, пр. Победы, д. 8
Дежурный
8(846)70 2-26-61
Военный комиссар
8(846)70 2-11-40
Военный комиссариат Сергиевского, Исаклинского, Челно-Вершинского и Шенталинского районов
Сергиевск, ул. Льва Толстого, д. 47
Дежурный
8(846)55 2-20-74
Военный комиссар
8(846)55 2-13-27