Где находятся военкоматы и призывные участки в Самаре: полный список адресов и телефонов

В стране объявлено о частичной мобилизации Фото: Олег ЗОЛОТО

Президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступил с обращением, главной темой которого стала ситуация на Украине. Также он сообщил о частичной мобилизация граждан в стране.

Глава государства поручил главам регионов оказать необходимое содействие работе военных комиссариатов. Публикуем полный список адресов и телефонов военкоматов и призывных участков в Самаре и области.

Адреса и телефоны военкоматов в Самаре

В Самаре военные комиссариаты и призывные пункты находятся по следующим адресам

Военный комиссариат Самарской области

Самара, ул. Чапаевская, д. 121

Дежурный

8(846)333-65-85

Военный комиссар

8(846)332-04-29

Военный комиссариат Кировского и Красноглинского районов города Самары

Самара, ул.Елизарова, д.28

Дежурный

8(846) 958-82-33

Военный комиссар

8(846) 958-82-22

Военный комиссариат Октябрьского, Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов города Самары

Самара, ул. Гая, д.9

Дежурный

8(846) 334-15-00

Военный комиссар

8(846) 334-07-92

Военный комиссариат Промышленного района города Самары

Самара, ул.Фадеева, д.58А

Дежурный

8(846) 930-01-00

Военный комиссар

8(846) 951-77-55

Военный комиссариат Советского и Железнодорожного районов города Самары

Самара, ул.Вольская, д.15

Дежурный

8(846) 951-97-33

Военный комиссар

8(846) 951-84-66

Тольятти

В Тольятти военные комиссариаты и призывные пункты находятся по следующим адресам

Военный комиссариат Автозаводского района города Тольятти

Тольятти, ул. Ворошилова, д. 2а

Дежурный

8(848)2 33-26-20

военный комиссар

8(848)2 32-10-24

Военный комиссариат Комсомольского и Центрального районов города Тольятти

Тольятти, ул. Ушакова, д.34

Дежурный

8(848)2 48-64-50

Военный комиссар

8(848)2 28-00-48

Города и районы Самарской области

В городах и районах Самарской области военные комиссариаты и призывные пункты находятся по следующим адресам

Военный комиссариат города Новокуйбышевск

Новокуйбышевск, ул. Молодежная, д. 8

Дежурный

8(846)35 6-10-10

Военный комиссар

8(846)35 7-24-14

Военный комиссариат городов Сызрань, Октябрьск, Сызранского и Шигонского районов

Сызрань, ул.Ульяновская, д.75

Дежурный

8(846)4 98-49-75

Военный комиссар

8(846)498-62-48

Военный комиссариат Безенчукского, Приволжского и Хворостянского районов

Безенчук, ул. Советская, д. 93 А

Дежурный

8(846)76 2-36-41

Военный комиссар

8(846)76 2-11-52

Военный комиссариат Большечерниговского и Большеглушицкого районов

Большая Черниговка, Микрорайон, д. 23

Дежурный

8(846)72 2-14-96

Военный комиссар

8(846)72 2-11-78

Военный комиссариат Борского и Богатовского районов

Борское, ул. Советская, д. 46

Дежурный

8(846)67 2-11-78

Военный комиссар

8(846)67 2-11-88

Военный комиссариат Волжского района

Самара, ул.Ново-Вокзальная, д. 167А

Дежурный

8(846) 200-10-09

Военный комиссар

8(846) 200-10-08

Военный комиссариат города Жигулевск и Ставропольского района

Жигулевск, ул. Приволжская, д.7А

Дежурный

8(848)6 2-40-85

Военный комиссар

8(848)62 2-39-43

Военный комиссариат города Кинель и Кинельского района

Кинель, ул. Орджоникидзе, д. 123

Дежурный

8(846)63 6-14-09

Военный комиссар

8(846)63 6-25-45

Военный комиссариат города Отрадный и Кинель-Черкасского района

Отрадный, ул. Новокуйбышевская, д. 7

Дежурный

8(846)61 2-32-01, 334-15-00

Военный комиссар

8(846)61 2-32-00

Военный комиссариат города Похвистнево, Похвистневского, Клявлинского и Камышлинского районов

Похвистнево, ул. Революционная, д. 147

Дежурный

8(846)56 2-21-55

Военный комиссар

8(846)56 2-15-11

Военный комиссариат города Чапаевск, Красноармейского и Пестравского районов

Чапаевск, ул. Железнодорожная, д. 41

Дежурный

8(846)39 2-23-69

Военный комиссар

8(846)39 2-53-61

Военный комиссариат Красноярского, Елховского и Кошкинского районов

Красный Яр, ул. Кооперативная, д. 59

Дежурный

8(846)57 2-16-34

Военный комиссар

8(846)57 2-14-32

Военный комиссариат Нефтегорского и Алексеевского районов

Нефтегорск, пр. Победы, д. 8

Дежурный

8(846)70 2-26-61

Военный комиссар

8(846)70 2-11-40

Военный комиссариат Сергиевского, Исаклинского, Челно-Вершинского и Шенталинского районов

Сергиевск, ул. Льва Толстого, д. 47

Дежурный

8(846)55 2-20-74

Военный комиссар

8(846)55 2-13-27