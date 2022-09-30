Хрустальная люстра, ковры и лепнина: что скрывается за стенами дворца в Зубчаниновке стоимостью 1 млн долларов

Трехэтажный помпезный особняк расположен на ул. Краснопресненской в Зубчаниновке Фото: Яндекс. Карты

В Самаре выставили на продажу еще один особняк, который внутренним своим убранством сильно смахивает на дворец. Находится он на улице Краснопресненской в Зубчаниновке, где обретается и другой помпезный коттедж, который хотят пустить с молотка за долги. Рассказываем и показываем, что скрывается за стенами трехэтажного дома стоимостью всего около 1 млн долларов.

Интерьер и мебель в коттедже сделаны под старину Фото: Авито.

Кирпичный особняк может похвастаться мнимыми колоннами и арочными окнами. Его площадь составляет 872,1 кв. м. Он расположен на участке в 10 соток. Территория за высоким забором облагорожена — высажен газон, декоративные деревья, есть даже небольшой фонтан. Также там размещается просторный гараж на шесть автомобилей.

На первом этаже расположена просторная гостиная Фото: Авито.

Еще величественнее и помпезнее коттедж выглядит внутри. Вся обстановка, интерьер напоминают дворцовые комнаты. На полу паркет, прикрытый коврами с орнаментом, повсюду лепнина и мебель под старину.

— Ремонт выполнен из дорогих высококачественных материалов, лестница сделана на заказ из штучного паркета, полы с подогревом. Дом полностью оснащен системой кондиционирования, — отмечает продавец.

Кухонную зону украшает гарнитур из темного дерева Фото: Авито.

На первом этаже особняка расположены кухонная зона, гостиная, бассейн, сауна. Высота потолка составляет четыре метра. На втором этаже есть спальня, рабочий кабинет и большая гостиная. Там висит огромная хрустальная люстра, которая достигает в длину 4 метра. Выглядит она как настоящее произведение искусства. В обычной квартире такая люстра заняла бы все пространство от пола до потолка, а может, и захватила часть соседской жилплощади. На третьем этаже расположены три спальни.

Огромная хрустальная люстра - настоящее украшение особняка Фото: Авито.

Большая лестница с резными балясинами сделана по заказу Фото: Авито.

Особняк в Зубчаниновке продают за 60 млн рублей. Бонусом к просторному и роскошному жилью станут соседи. Как отмечает продавец, вокруг живут благопристойные и респектабельные люди.

Это едва ли не единственная комната, где нет вычурного декора Фото: Авито.

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