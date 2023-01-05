Эстакада, набережная и завод: что построили в Самарской области в 2022 году

Эстакаду на Ново-Садовой открыли раньше планируемого срока Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2022 год был богат на масштабные строительные проекты. В регионе строили новые дороги и школы, открывались логистические центры и новые производства, благоустраивали общественные пространства. «КП-Самара» вспоминает ТОП-6 объектов, которые были построены в 2022 году в городах региона.

Эстакада и развязка на Ново-Садовой в Самаре

Один из самых долгожданных объектов дорожного строительства был сдан в эксплуатацию в 2022 году в Самаре. Речь о двухуровневой развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Теперь бесконечные пробки на этом участке остались в прошлом.

Еще не все элементы развязки завершены, но главное — открыто рабочее движение по эстакаде и уже появилась связующая дорога с улицей Солнечной. Все это — раньше изначально называвшихся сроков.

Набережная в Тольятти

Перед самым Новым годом в Автозаводском районе Тольятти презентовали новую набережную. Готовы два яруса — верхний и средний. Здесь есть много лестниц, променад и различные воркаут-площадки. Виды на Жигулевское море и Жигулевские горы, разумеется, прилагаются. Нижний ярус — пляжный — будет оборудован к лету.

Новая набережная стала украшением Автозаводского района Тольятти. Фото: Правительство Самарской области

Логистический центр Ozon в Чапаевске

Огромный фулфилмент-центр маркетплейса Ozon открылся в октябре 2022 в индустриальном парке «Чапаевск». Площадь хаба на нынешний момент — 52 000 квадратных метров (в 2023 году она будет увеличена), в день комплекс способен обрабатывать до 200 000 посылок.

Открытие этого центра позволяет получать заказы с маркетплейса жителям региона уже на следующий день после заказа. Кроме того, он упрощает самарцам возможность выхода на Ozon в качестве продавцов.

Школа и детский сад на 5-й просеке в Самаре

В новых микрорайонах ниже улицы Солнечной в Самаре ощущалась острая нехватка учебных заведений. Проблема во многом решена открытием новой школы на 5-й просеке. Точнее, это второй корпус школы № 26 (первый был открыт годом ранее).

К 1 сентября 2022 года здесь набралось девять первых классов, а всего новый корпус рассчитан на 850 учеников. Средние и старшие классы с младшими не пересекаются, находясь в разных помещениях. Кроме того, в отдельном блоке размещается детский сад с ясельной группой.

Проблемные «долевки» в Тольятти

В январе 2022 года в Тольятти были введены в эксплуатацию сразу два долгостроя. Речь о домах по Южному шоссе и улице Баныкина, которые долгое время числились в реестре проблемных «долевок». Один из этих домов строился чуть более 10 лет, а возведение другого и вовсе тянулось аж с 2004 года. В Автограде намерены в ближайшее время сдать в эксплуатацию еще 4 долгостроя.

Новый завод в Кинеле

В июне 2022 года в Кинеле заработал новый асфальтобетонный завод. В час он может производить до 160 тонн смеси для дорожного покрытия. Асфальтобетон соответствует новым ГОСТам, которые, в частности, исключают образование колейности. Соответствие госстандартам проверяется в располагающейся по соседству лаборатории.

Особенность нового предприятия в том, что он работает не на мазуте, а на природном газе. Это позволяет наносить меньше вреда окружающей атмосфере.