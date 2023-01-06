Истории, которые заставили Самару прослезиться в 2022 году

Судьба маленькой Владлены - это жуткая сказка со счастливым концом.

Уходящий год запомнился жителям Самарской области чередой разнообразных событий. Не обошлось и без печальных моментов: герои погибали, люди оказывались на улице, а маленькие дети боролись с тяжелыми заболеваниями. «Комсомолка» решила вспомнить, какие истории заставили Самару плакать в 2022 году.

Погиб в бою, спасая товарища

Особую роль в уходящем году сыграла спецоперация на Украине. Тысячи молодых ребят отправились на службу, чтобы героически защищать свое Отечество. К сожалению, не всем удалось вернуться с поля боя живыми. Один из таких ребят - житель Пестравского района Виталий Кашин. 22-летний парень погиб, спасая раненого товарища.

Родители молодого человека вспоминали: с детства Виталий проявлял любовь к спорту и компьютерной технике. Увлечения определил его будущую профессию – парень всерьез планировал заняться компьютерами. Но мечтам не суждено было сбыться…

Сразу после окончания службы Виталий ушел отдавать долг Родине, а после судьба привела его на Украину. А 13 апреля 2022 года парня не стало. Он погиб, как настоящий герой - получил смертельное ранение, спасая раненого товарища во время боя.

У Виталия Кашина остались родители и маленький братик. После трагедия Мишенька начал практиковаться в стрельбе из игрушечного пистолета - чтобы, по его словам, «защищать Виталика на войне».

Навсегда осталась инвалидом из-за врачебной ошибки

В 2022 году Самарскую область поразила история маленькой Марины. Из-за врачебных ошибок девочка на всю жизнь осталась инвалидом, но стала подарком для своей семьи.

Марина появилась на свет 11 лет назад. Мама малышки Юлия до сих пор вспоминает свои роды с ужасом. Ребенок оказался крупным, а таз мамы – узким, однако делать кесарево врачи отказались. Во время родового процесса девочка раз за разом билась головой о кости. Результат – серьезные гематомы на голове с обеих сторон. Девочка захлебнулась и практически задохнулась.

На свет Марина появилась вся черная от удушья, а ее легкие были полны околоплодных вод. Сердцебиение – 60 при норме 160. Врачи с трудом откачали девочку, а после сообщили шокированной маме неутешительный прогноз.

– Когда пришло время выписываться, врачи пожали плечами – мол, ну если вам надо, то забирайте, конечно. Но она навсегда останется «овощем». Написать отказ напрямую не уговаривали, но заявили - вы еще родите другого ребенка, здорового, зачем вам такие проблемы?, – рассказывала Юлия.

Мысли о том, чтобы оставить своего родного ребенка, у мамы не было. Юлия забрала девочку домой. Уже 11 лет малышка растет в любви, ласке и заботе.

Остался без слуха, дома и семьи

Жизнь жителя Самары Виктора А. – это тяжелая история о предательстве и ударах судьбы. Хотя начиналось все счастливо: мужчина долгие годы трудился на заводе, а дома его ждали жена и сынок. Но все рухнуло в одночасье.

Сначала Виктор попал в аварию, в которой повредил руку. Из-за этого он потерял должность фрезеровщика и был переведен в другой, более шумный цех, где остался без слуха. Начальству такое положение дел категорически не нравилось. В результате едва подошел возраст, Виктора отправили на пенсию, хотя мужчина просил позволить ему поработать еще.

Одновременно с этим начались семейные проблемы. Жена бросила Виктора и уехала вместе с ребенком в Новосибирск, где обрела новую семью. Мужчине пришлось перебраться к своей матери, где он ютился вместе с отчимом и сводным братом. Однако и этот огонек надежды вскоре погас: мать скончалась, а квартира по документам полностью принадлежала брату. Тот попросил родственника покинуть жилплощадь. Так Виктор оказался на улице – без слуха и родных людей, брошенный всеми.

Пенсионер долго скитался по Самаре, коротая холодные ночи в подъезде. Мечтал попасть в дом престарелых, но в собесе ему заявили – мол, документов много надо, ты их не соберешь. Так продолжалось до тех пор, пока судьба не привела его в благотворительный фонд «Ты дома». Волонтеры помогли Виктору оформить нужные документы, нашли жилье. А добрые врачи бесплатно оказали пенсионеру первую помощь и пообещали помочь с протезированием слухового аппарата.

Неизлечимо больная девочка обрела новую семью

История маленькой Владлены напоминает жуткую сказку со счастливым концом. Девочка родилась раньше срока, у нее сразу начались серьезные проблемы со здоровьем. Ведущая асоциальный образ жизни мама наотрез отказалась от малышки.

Первые два года Владлена провела в больнице, после отправилась в детский дом. Пять лет кроха жила в одиночестве – до тех пор, пока самарскую общественность не всколыхнула возмутительная история, произошедшая в одном из интернатов для детей-инвалидов. Выяснилось, что юных постояльцев кормили салатом из лука и супом с манкой, лечили зеленкой и неправильно высаживали в коляски.

Об этом случае узнала жительница Самары Алина. Женщина была в глубоком шоке и решила попробовать изменить судьбу хотя бы одного ребенка. Так в ее семье появился третий ребенок – маленькая Владлена. Сейчас девочка растет в огромной любви и заботе. Помимо любящей мамы, у нее появились старший братик, младшая сестренка и дедушка.

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