Санные поезда, костры на улицах, ролики под крышей: как праздновали Рождество в Самаре в XIX веке

На Рождество по Самаре проезжали целые санные поезда. Фото: историческая-самара.рф

Рождество в дореволюционной России отмечали по юлианскому календарю в ночь с 24 на 25 декабря. Этот праздник предшествовал Новому году, и именно к нему наряжали елки, верхушки которых украшали символом Вифлеемской звезды.

Хотя основной смысл этой даты был, разумеется, христианским, в рождественских и святочных торжествах прослеживалось много народных, «языческих» традиций. Дети колядовали и собирали угощения, девушки гадали на суженого, ряженые пугали прохожих. Краеведы рассказали о традициях на Рождество в Самаре в XIX веке.

С ветерком по льду Самарки

Чисто самарской традицией, по свидетельствам современников, было составление санных поездов. По-самарски это называлось «утугой». Собиралось саней 70-80 и катились «с ветерком». Доставляя при этом головную боль служителям правопорядка.

Так, полицмейстер Агатицкий даже публиковал в газете просьбу «для любящих быструю езду избирать свободные от праздничного проезда улицы, а лучше реку Самару или выгон за Молоканским садом». То есть по тем временам довольно далеко за городом.

- Не могу сказать, что это было единственным святочным развлечением самарцев, как писали некоторые современники, но точно одним из любимых, - утверждает краевед Александр Завальный.

Жгли костры «для сугреву»

Вообще уличный досуг в дни между Рождеством и Новым годом в Самаре был очень распространен. «Центром притяжения» была нынешняя улица Куйбышева, а также Хлебная площадь.

Здесь работали лавки, в которых продавали выпечку, горячий чай и холодное шампанское. Заливались ледяные горки, устраивались катки, на которых проводились состязания конькобежцев. Народ играл в снежки, запускал фейерверки.

Чтобы избежать обморожения людей, городские власти организовывали доставку дров на полицейские посты.

«Для разведения костров, дабы согреться городовым, извозчикам и вообще плохо одетым гражданам», - гласило распоряжение.

Англичане и ролики

В то время как на открытом воздухе люди катались на коньках с полозьями, в специальном помещении «продвинутые» самарцы осваивали набиравшее популярность катание на роликах. Зал под названием «скетинг-ринг» обустраивался недалеко от Струковского парка. Из Англии даже привозили специальных тренеров для обучения езде на роликовых коньках.

А вот традицию праздновать «светский» Новый год с елкой в Самаре привил губернатор-немец Константин Грот.

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