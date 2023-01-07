Меньше воды, больше света: как помочь комнатным растениями пережить зиму

Цветовой Ксения Занина из Самары рассказала, как ухаживать на комнатными растениями зимой. Фото: личный архив

В холодное время года начинающие цветоводы могут столкнуться со сложностями ухода за комнатными растениями. Ведь зимой зеленые питомцы могут зачахнуть и вряд ли порадуют вас здоровым видом. Самарский цветовод Ксения Занина рассказала журналисту «КП-Самара», как помочь горшечным цветам пережить зиму.

Два фактора риска

По словам эксперта, зимой, как правило, действует два фактора риска — снижение светового дня и сухой воздух из-за работы отопительных приборов. И если соблюдать определенные правила ухода, то растение будут хорошо себя чувствовать и прекрасно перенесут суровое время года.

Фитолампа

- Практически все тропические и субтропические цветы нуждаются в световом дне от 10, а лучше от 12 часов. Поэтому при возможности стоит приобрести фитосветильники. Тогда любимцы будут и дальше набирать зеленую массу и цвести. Кстати, не забывайте и про кактусы. Им тоже нужен свет, - поделилась Ксения Занина. - А если, например, нет места для фитолампы, то нужно снижать частоту полива. Ведь у растений в осенне-зимний период замедлен фотосинтез.

Еще один важный момент. Ксения советует перенести цветы, которые стоят к глубине комнаты, поближе к окну. Можно поставить горшки на подоконник.

- При этом важно не забывайте убирать растения в другую комнату или подальше от окна при проветривании. Берегите их от сквозняков, - предупреждает Ксения Занина.

Зимой комнатным растениям нужен особый уход. Фоо: личный архив

Увлажнители и галька с водой

Цветовод уверена: растение будет чувствовать себя комфортно только в помещении, где процент влажности составляет больше 45-ти процентов. Сухой воздух может нанести серьезный вред, поэтому необходимо создать благоприятные условия.

-Здесь найти решение будет проще. Все-таки влажность воздуха нужна не столько растениям, сколько людям. Можно приобрести увлажнители, опрыскиватели или гальку с водой, - советует эксперт.

При этом растения лучше держать подальше от батареи.

Подкормки и пересадка

- В это время мы не подкармливаем зеленых питомцев никакими удобрениями. Этим мы займемся в период с марта по ноябрь. То же самое касается пересадок. Дождитесь весны — зимой сокодвижение у растений остановлено. Кстати, хочу напомнить, молодые цветы необходимо пересаживать один раз в три года, - рекомендует Ксения Занина.

И все же есть исключение. Например, если вы только купили растение и принесли его домой, а за окном зима, то переселить в другой горшок новую зелень все же придется.

- Растение может попросту не перенести зиму в субстрате из магазина, вынужденная пересадка точно будет нужна,- отмечает цветовод.