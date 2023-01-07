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Общество7 января 2023 10:00

Меньше воды, больше света: как помочь комнатным растениями пережить зиму

Цветовод из Самары рассказала, как правильно ухаживать за комнатными растениями зимой
Анастасия ЗУБКОВА
Цветовой Ксения Занина из Самары рассказала, как ухаживать на комнатными растениями зимой. Фото: личный архив

Цветовой Ксения Занина из Самары рассказала, как ухаживать на комнатными растениями зимой. Фото: личный архив

В холодное время года начинающие цветоводы могут столкнуться со сложностями ухода за комнатными растениями. Ведь зимой зеленые питомцы могут зачахнуть и вряд ли порадуют вас здоровым видом. Самарский цветовод Ксения Занина рассказала журналисту «КП-Самара», как помочь горшечным цветам пережить зиму.

Два фактора риска

По словам эксперта, зимой, как правило, действует два фактора риска — снижение светового дня и сухой воздух из-за работы отопительных приборов. И если соблюдать определенные правила ухода, то растение будут хорошо себя чувствовать и прекрасно перенесут суровое время года.

Фитолампа

- Практически все тропические и субтропические цветы нуждаются в световом дне от 10, а лучше от 12 часов. Поэтому при возможности стоит приобрести фитосветильники. Тогда любимцы будут и дальше набирать зеленую массу и цвести. Кстати, не забывайте и про кактусы. Им тоже нужен свет, - поделилась Ксения Занина. - А если, например, нет места для фитолампы, то нужно снижать частоту полива. Ведь у растений в осенне-зимний период замедлен фотосинтез.

Еще один важный момент. Ксения советует перенести цветы, которые стоят к глубине комнаты, поближе к окну. Можно поставить горшки на подоконник.

- При этом важно не забывайте убирать растения в другую комнату или подальше от окна при проветривании. Берегите их от сквозняков, - предупреждает Ксения Занина.

Зимой комнатным растениям нужен особый уход. Фоо: личный архив

Зимой комнатным растениям нужен особый уход. Фоо: личный архив

Увлажнители и галька с водой

Цветовод уверена: растение будет чувствовать себя комфортно только в помещении, где процент влажности составляет больше 45-ти процентов. Сухой воздух может нанести серьезный вред, поэтому необходимо создать благоприятные условия.

-Здесь найти решение будет проще. Все-таки влажность воздуха нужна не столько растениям, сколько людям. Можно приобрести увлажнители, опрыскиватели или гальку с водой, - советует эксперт.

При этом растения лучше держать подальше от батареи.

Подкормки и пересадка

- В это время мы не подкармливаем зеленых питомцев никакими удобрениями. Этим мы займемся в период с марта по ноябрь. То же самое касается пересадок. Дождитесь весны — зимой сокодвижение у растений остановлено. Кстати, хочу напомнить, молодые цветы необходимо пересаживать один раз в три года, - рекомендует Ксения Занина.

И все же есть исключение. Например, если вы только купили растение и принесли его домой, а за окном зима, то переселить в другой горшок новую зелень все же придется.

- Растение может попросту не перенести зиму в субстрате из магазина, вынужденная пересадка точно будет нужна,- отмечает цветовод.

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