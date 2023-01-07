Греются бомжи? В Самаре горела еще одна двухэтажка в квартале «под снос»

Горевший дом (справа) - в непосредственной близости от жилой общаги (слева), тоже способной легко вспыхнуть. И от новых многоэтажек Фото: Евгений ЕГОРОВ

В рождественскую ночь с 6 на 7 января загорелась старая двухэтажка на улице Советской в Самаре, недалеко от пересечения с улицей Енисейской. В ликвидации пожара на площади 90 квадратных метров участвовало 32 человека и шесть единиц техники.

Согласно официальным данным МЧС по Самарской области, в 6.14 утра огонь был локализован, а в 6.38 — пожар ликвидирован.

Дом был давно расселен, поэтому жертв и пострадавших не оказалось. Хотя в здании вполне могли греться лица без определенного места жительства, особенно учитывая, что именно в эту ночь ударили крепкие морозы. Официальной версии о причинах возгорания пока нет, но логично предположить, что в обесточенном нежилом доме с деревянными перекрытиями огонь мог возникнуть, например, от разведения костра.

Этот дом горел летом Фото: Евгений ЕГОРОВ

Дело в том, что это уже не первый и не второй пожар в кварталах двухэтажек вдоль улицы Советской. Строения, возведенные более 70 лет назад, имеют деревянные перекрытия и вспыхивают, как спички.

Еще в конце 80-х годов здесь сгорел заводик по производству кваса и лимонада. Чуть позже пожар произошел в двухэтажке ближе к проспекту Металлургов. Там жили люди, которых пришлось вытаскивать из огня.

Пожары возникали периодически, дома ветшали с каждым годом, но это не становилось поводом для их расселения. Снесли только часть домов, мешавших строительству новых многоэтажек. Домики буквально в 10 метрах от новых бетонных строений так и остаются не снесенными.

Часть из них наконец признана аварийными и расселена в 2021 году. А, например, в общежитии по адресу Советская, 54 до сих пор живут люди. Это здание расположено в нескольких метрах от горевшей в ночь на 7 января двухэтажки.

В некоторых комнатах расселенных домов вполне можно жить бомжам Фото: Евгений ЕГОРОВ

Еще летом более серьезный пожар был в заброшенном доме на углу Советской и Енисейской, там рухнула кровля. Тогда местные жители высказывали мнение, что будущему застройщику этой территории удобнее, чтобы дома сгорели, чем демонтировать их, разбирать и вывозить куда-то.

Но пока все выглядит так, что до этих домов нет дела вообще никому. А тем временем они представляют все больше опасности. Они могут как загореться (что периодически происходит), так и обрушиться на случайных прохожих (а рядом тротуары и многоэтажки). Кто будет при оттепели сбивать лед и снег с крыш аварийных зданий, которые никем не обслуживаются, - тоже вопрос.

Дом на месте этой детской площадки сгорел еще в 90-е. Весь этот квартал пожароопасен много лет Фото: Евгений ЕГОРОВ

Аналогичная проблема — и на других территориях, где есть похожие строения. «КП-Самара» писала о крупном пожаре в двух расселенных домах по Ташкентскому переулку в апреле 2022 года.