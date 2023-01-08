Куда сдать елку после Нового года в Самаре в 2023 году

После праздника новогодние деревья можно сдать на утилизацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новогодние праздники заканчиваются, с елки пора снимать игрушки и выносить ее на мусорную площадку. «КП-Самара» расскажет, куда сдать елку на переработку после Нового года в Самаре в 2023 году.

КУДА СДАТЬ ЕЛКУ ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА В САМАРЕ 2023

Контейнерные площадки

Региональный оператор Самарской области по обращению с ТКО «Экостройресурс», как и в прошлые годы, планирует принимать елки на переработку. Сотрудники компании будут забирать хвойники с контейнерных площадок во дворах домов. Деревья должны стоять именно на площадке, а не лежать в мусорном контейнере. Елку необходимо освободить от игрушек, мишуры и скотча.

Специальное дробильное оборудование превратит елки в щепу, которая используется как удобрение и подстилка для животных. Экологичный материал также предложат бесплатно забрать жителям Самары

Живой уголок «Сказка»

Живой уголок «Сказка» в пос. Управленческй в Самаре (ул. Сергея Лазо, 21а) с радостью принимает хвойники. Привозить деревья в парк можно ежедневно с 10 до 19 часов.

ТЦ «Мега»

В прошлом году возле торгового центра «Мега» в Самаре работала сортировочная станция. Будет ли и эта акция запущена в январе 2023, все еще не решено. Руководство ТЦ примет решение в начале года. Елки, принятые на станции, также отправляют на дробильню.

Самарский зоопарк и станция юннатов в зимние каникулы 2023 елки на утилизацию принимать не планируют. В прошлые годы они принимали деревья в ограниченном количестве.

КУДА СДАТЬ ЕЛКУ НА ПЕРЕРАБТКУ В ТОЛЬЯТТИ 2023

В Тольятти приемом елок на утилизацию займется ГК «Эковоз». С 10 по 25 января новогодние деревья будут принимать на переработку на парковке ТЦ «Акварель» по адресу: Южное шоссе, 6

По вторникам 17 и 24 января елки также можно будет сдать в Экомобиль по адресам: 17 квартал ул. 40 лет победы, 28 Время: 10:00 - 10:30 21 квартал Между домами Южное шоссе, 19 и Южное шоссе, 23 Время: 11:00 - 11:30 ул. Льва Яшина, 7, подъезд 1 Время: 11:45 - 12:15

Перед сдачей с елки нужно будет убрать мишуру, игрушки и украшения. Собранные новогодние деревья измельчат в щепу, которую передадут в Эко Парк и Приют для птиц.