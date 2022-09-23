В Самаре наградили лучших наставников на предприятиях

фото: пресс-служба министерства промышленности Самарской области

22 сентября в рамках выставки-форума «Промышленный салон» в выставочном комплексе «Экспо Волга» прошло награждение победителей конкурса «Лучшие практики наставничества в Самарской области». Он проводится в рамках национального проекта «Производительность труда».

Тех, кто успешнее других передает свой опыт молодым специалистам, наградил и поздравил заместитель министра промышленности и торговли Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса Сергей Тишин.

В конкурсе две номинации - «Наставничество в области повышения производительности труда» и «Наставничество в профессиональном самоопределении». Победителями в первой стали АО «Азотремстрой», ООО «Техкомплекс» и ООО «Самараавтожгут». Во второй - АО «Средне-Волжский Механический Завод».

Все компании опробовали на себе принципы бережливого производства в рамках национального проекта с помощью оператора национального проекта - Регионального центра компетенций. Под грамотным руководством 138 предприятий области добились значительных показателей производительности труда

Поиск, отбор и тиражирование успешных практик наставничества на предприятиях региона – один из путей повышения производительности труда. А грамотная помощь наставника, взаимодействие молодых специалистов с теми, кто уже состоялся в профессии, повысит кадровый потенциал на предприятиях, - отметил руководитель Регионального центра компетенций Константин Серов.

Наставничество - это один из инструментов в продвижении нацпроекта «Производительность труда», который в свою очередь тесно связан со Стратегией лидерства Главы региона Дмитрия Азарова, - добавил Сергей Тишин.

Нацпроект «Производительность труда» реализуется в нашем регионе с 2019 года. За счет лучших управленческих, организационных и технологических решений существенно увеличиваются производственные показатели организаций, которые в нем участвуют.