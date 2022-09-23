Хором пели «Катюшу»: показываем, как прошел патриотический концерт «Своих не бросаем» в Самаре

В патриотической акции приняли участие около 10 тысяч человек. Фото: Правительство Самарской области

В Самаре на площади Славы 22 сентября 2022 года прошел тематический патриотический концерт «Своих не бросаем» Он стал частью общероссийской акции в поддержку жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, где с 23 по 27 сентября пройдут референдумы о присоединении к России. Выразить свою солидарность с ними в Самаре вышли около 10 тысяч человек. Показываем, как в столице 63 региона прошел патриотический концерт «Своих не бросаем».

«Люди мечтают воссоединиться с Россией»

Концерт начался в 15.00 и продолжался до позднего вечера. На площадь Славы приехали не только жители Самары, но и люди из сельских районов – и молодежь, и представители старшего поколения, члены общественных организаций и просто неравнодушные горожане.

Присутствовали и представители региональных властей и лично губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Я неоднократно был в Донецкой и Луганской народных республиках, - отметил Дмитрий Азаров. – И я знаю, как там люди ждут воссоединения с Россией, мечтают от этом. Надеюсь, что их мечта сбудется.

«Сейчас поддержка особенно необходима»

Во время концерта на площади работали интерактивные площадки. Здесь любой желающий мог записать видео в поддержку российских военнослужащих, волонтеров и жителей Донбасса. Кроме того, на площади работали и специальные пункты сбора гуманитарной помощи.

Самарцы не скупились на слова поддержки.

- Уверена, что референдум нужен жителям Донбасса и Запорожья, и наш президент правильно делает, что поддерживает их. А я поддерживаю его, - уверена пенсионерка Тамара Степанова.

Жители региона отмечали, что искренне переживают за судьбу братского народа

- Своих ребят бросать нельзя, - уверен самарец Евгений Смирнов. – И сейчас жителям Донбасса и Запорожья особенно нужна поддержка.

Весь вечер перед собравшимися выступали самарские артисты и творческие коллективы. В их числе на сцену вышел баянист Сергей Войтенко и другие артисты. А потом в едином порыве зрители хором спели «Катюшу»