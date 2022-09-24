Погода в Самаре на выходные до 25 сентября 2022: температура понизится до +12 градусов

Осенняя погода возвращается в Самару Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в предстоящие дни ожидается понижение температуры до +12 градусов и дожди, сообщают в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода ожидается в Самаре в выходные до 26 сентября 2022.

По данным синоптиков, в ближайшие дни станет холоднее. В субботу прогнозируют от +21 до +23 градусов, в воскресенье температура понизится до +12 градусов. Ночью будет от 8 до 13 градусов тепла.

В выходные в целом по области ожидаются дожди на протяжении всех выходных. После непродолжительного теплого периода в регион, похоже, снова возвращается осенняя погода.

Как сообщают синоптики, в выходные погоду в регионе будет определять поле пониженного атмосферного давления. При прохождении фронтальных разделов могут пройти дожди, сопровождаемые сильным ветром, а также понизится температура воздуха. При этом, совсем недавно фиксировались рекордные для сентября максимальные температуры.

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