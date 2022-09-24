Рассказываем о последних новостях за неделю в Самарской области

В Самаре в конце недели состоялся патриотический концерт, в Зубчаниновке на продажу выставили трехэтажный особняк, а в Тольятти задержали парня, который «прокатил» на капоте полицейского. Рассказываем, что случилось в Самаре за неделю по состоянию на 24 сентября 2022.

21 сентября 2022 года в России президентом Владимиром Путиным была объявлена частичная мобилизация. Журналист «КП-Самара» побывал в местных военкоматах и пообщался с призывниками. Также в областной столице прошел патриотический концерт.

Синоптики рассказали, когда в Самаре выпадет снег. В соответствии с многолетними наблюдениями, снег в регионе обычно появляется во второй половине ноября. Скорее всего, также будет и в этом году, но на такие долгосрочные прогнозы сложно давать гарантии.

В Самаре суд продолжает рассматривать дело в отношении Евгения Мишустина, которого обвиняют в убийстве 21-летней девушки. Как сообщалось ранее, убийство он совершил, чтобы раздобыть деньги на лечение своей возлюбленной, в суде были оглашены ее показания. Рассмотрение уголовного дела продолжается.

На пожаре в многоквартирном доме в Тольятти погиб ребенок, его 2-летний братик и бабушка оказались в больнице в тяжелом состоянии. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, сейчас выясняются причины произошедшего.

В Самаре появилось объявление о продаже шикарного трехэтажного особняка, который находится в поселке Зубчаниновка. Снаружи коттедж изобилует различными башенками, а на втором этаже есть терраса с помпезными белыми перилами. Мы показывали, что скрывается за стенами мини-замка.

На сайтах объявлений можно найти сообщения о продаже частей метеорита и возможности подарить звезду – назвать небесный объект именем любимой, к примеру. Журналист «КП-Самара» вместе с директором планетария Самарского университета разбиралась в подлинности космических подарков.

В Тольятти 19-летний лихач «прокатил» на капоте полицейского. Правоохранители заметили двигающийся с большой скоростью автомобиль ВАЗ-21083 и предприняли меры, чтобы его остановить. Когда полицейский подбежал к машине, она резко тронулась с места, «подсадив» инспектора на капот, этот момент попал на видео. На парня, управляющего автомобилем, составили протоколы о семи административных правонарушениях.