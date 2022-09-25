Самара как Швейцария: на просеках за 3,5 миллиона долларов продают альпийское шале. И вот что там есть

В Самаре продают альпийское шале

Заграничные поездки для жителей Самарской области становятся все менее доступными, причем - вот ирония - особенно в тех случаях, если у них есть деньги. Но не стоит спешить расстраиваться, ведь оказаться в Швейцарии можно. даже не выезжая за пределы региона и областной столицы. Купить маленькое альпийское шале на третьей просеке. Уютный домик, пасторальные пейзажи вокруг, мебель из натурального дерева - все это обойдется владельцу всего в 200 тысяч рублей. В пересчете на доллары это 3,5 млн. Допустимая цена, чтобы почувствовать себя будто за границей.

Рядом с домом английский парк

Элитное жилье с электричеством, газом, отоплением и канализацией продает специализированное агентство. В доме восемь комнат, а его площадь - 550 кв.м. Имеется и участок в 20 соток - засадить газоном, нанять садовника. Можно даже выращивать био-овощи и фрукты. Сейчас же на территории ухоженный парк с выстриженными деревьями в стиле английского парка.

В зале витражные окна

Дом трехэтажный с мансардным этажом, в гостиной - двухэтажные витражи. . Внутренняя обстановка скорее соответствует французскому провансу: деревянная мебель на кухне, клетчатые полотенца, идиллическая деревенская картина в черте города. Имеется здесь и живой камин.

Вокруг бассейна много зелени

В доме есть три спальни с санузлами и полной обстановкой, а также кабинет для работы. В теплом гараже поместятся несколько автомобилей, есть спа и крытый бассейн. К дому ведет асфальтированная дорога, как говорится в описании, рядом есть автобусная обстановка - видимо, кому-то это может быть важно. Может быть, отправлять детей в школу?

Кухня в прованском стиле

Судя по всему, дом предназначается для людей с хорошим вкусом. Здесь нет громадных тяжелых люстр и золотых унитазов. Овальный стол в столовой, стулья с клетчатой обивкой сочетаются с клетчатыми занавесками. А в комнате с бассейном стоит много зелени.

Ранее мы писали, что в Самаре продают квартиру за миллион долларов.