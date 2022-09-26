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Общество26 сентября 2022 8:10

Погода в Самаре на неделю до 30 сентября 2022: ожидаются дожди и до 16 градусов тепла

В Самаре в предстоящую неделю до 30 сентября 2022 ожидаются дожди и до 16 градусов тепла
Сергей ЧЕРНЫХ
В Самаре на этой неделе будет до +16 градусов

В Самаре на этой неделе будет до +16 градусов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области устанавливается погода, характерная для последних чисел первого осеннего месяца, когда довольно прохладно и дождливо. Рассказываем, какая погода будет в Самаре в предстоящую рабочую неделю до 30 сентября 2022.

По данным Приволжского УГМС, в ближайшие дни вряд ли будет теплее, чем +16 градусов. В основном каждый день ожидаются дожди в разных районах области, в целом будет прохладно – температура может снизиться до +10 градусов, а в ночное время упасть до +5 градусов.

Как отмечают синоптики, сейчас погоду в регионе определяет поле пониженного атмосферного давления. В результате в область приходят дожди, местами с грозами.

Поскольку уже довольно холодно, в Самаре было принято решение с 27 сентября начать отопительный сезон. Также синоптики, рассказали, когда примерно ожидать первого снега в регионе.

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