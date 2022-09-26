Что случилось в Самаре за выходные по состоянию на 26 сентября 2022

Главные события в Самарской области за выходные

В Самарской области появились свежие кадры строительства нового моста через Волгу, в Тольятти отключили свет в нескольких кварталах, в регионе встретили самарских росгвардейцев, державших оборону в районе Балаклеи. Рассказываем, что случилось в Самаре в выходные по состоянию на 26 сентября 2022.

Финалист шоу «Ты супер!» из Тольятти Николай Белоусов рассказал «КП-Самара» о знакомстве с Игорем Крутым и своих планах на будущее. 16-летний парень проживает в тольяттинском центре помощи «Единство», именно здесь будущий артист нашел настоящую семью, в которой сумели раскрыть его талант.

Появились новые фотографии со строительства моста через Волгу в районе Климовки. Ожидается, что мост войдет в состав транспортного коридора «Европа – Западный Китай», а жители Самарской области смогут быстрее доезжать до Москвы. Строительство завершат к 2024 году, сейчас работы идут ежедневно.

Домой вернулись самарские росгвардейцы, герои обороны Балаклеи в ходе специальной военной операции. Отряд «Омега» на протяжении двух суток держал оборону вместе с башкирскими коллегами, оказавшись на передовой во время наступления ВСУ на Харьковском направлении. Спецназовцев встречали родные и близкие, а также губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и руководитель самарского управления Росгвардии Александр Эсауленко.

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, получали ли его футболисты повестки от военкомата. По его словам, есть опасения, учитывая возраст игроков. Также Осинькин поделился своими наблюдениями по поводу игры сборной страны, в составе которой дебютировали игроки самарской команды.

В Тольятти в нескольких кварталах города отключили электричество из-за отказа оборудования на сетях. Были даже случаи, когда люди застревали в лифтах. Впрочем, в некоторых домах свет вернули довольно быстро. Как оказалось, сбой произошел в Автозаводском районе, вышел из строя силовой трансформатор.

В Самаре пытаются продать необычное растение. Кокколобу ягодоносную, которую также называют морской виноград, предлагают приобрести за 100 тысяч рублей. Как говорится в объявлении, это растение из Флориды, с побережья Атлантического океана. Неядовитое, в квартире растет без проблем.

На реке Сухая Самарка катер столкнулся с пришвартованным судном. Мужчину, который управлял катером, с травмами отвезли в больницу. В Куйбышевской транспортной прокуратуре устанавливают причины произошедшего.