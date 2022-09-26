Нефтехимики помогли собрать на Проране три тонны мусора

Чем больше мусора в мешках, тем чище остров и счастливее волонтер. Фото АО «ННК»

Пластик - не часть экосистемы

Традиционная осенняя уборка острова Проран, организованная «Комсомолкой» в рамках экологического движения #Экоравновесие, - это кооперация экологически ответственных предприятий губернии, для которых забота об окружающей среде - принципиальная позиция. Среди таких экоответственных волонтеров - Новокуйбышевская нефтехимическая компания: ее сотрудники всегда откликаются на экологические инициативы «КП» и не только. Ведь главное - защитить природу от негативного влияния отходов, если ты можешь это сделать.

Поэтому опытная команда из 6 сотрудников Новокуйбышевской нефтехимической компании приложила все усилия, чтобы навести чистоту и порядок на любимом месте отдыха самарцев и гостей города. Потребовалась и мужская сила, чтобы дотащить до места сбора тяжелые мешки, и девичья сноровка при откапывании пластиковых бутылок, которые уже частично затянуло в песок. Глядя на это, понимаешь: природа слишком быстро берет в свой оборот тот хлам, который мы ей оставляем. Всего три месяца активного пляжно-мусорного сезона - а пластик уже успел стать частью экосистемы острова Проран. А ведь отдыхающим ничего не стоило не оставлять отходы здесь, а увезти с собой.

- Чувствую радость от того, что мы потрудились на пользу природе и стало намного чище, - поделилась своими эмоциями ведущий специалист охраны окружающей среды Новокуйбышевской нефтехимической компании Софья Борисова. - Мы хотим привлечь внимание других людей к этой проблеме, призвать их более трепетно относиться к природе и убирать за собой мусор. Наш Самарский край славится своей природной красотой и дарит нам потрясающие эмоции. Мы обязаны сохранить это в чистоте и сейчас, и в долгой перспективе.

Шаги большого пути

При участии нефтехимиков волонтеры акции «Мы чистим мир!» собрали на острове Проран около трех тонн мусора. А сколько всего отходов они убирают в течение года, никто даже не считает - на предприятии за этот период проходит около 10-15 мероприятий экологической направленности. Их организуют непосредственно сами нефтехимики, а также НК «Роснефть», в которую входит компания. Активных волонтеров приглашают и другие организации.

Ежегодные апрельские субботники на территории предприятия и в Новокуйбышевске, уборка на озере Березовское - вот только часть списка крупнейших экологических проектов предприятия в этом году.

Есть и рутинная работа по поддержанию чистоты окружающей среды и минимизации экологического следа от производства.

- Новокуйбышевская нефтехимическая компания ведет непрерывный автоматический мониторинг параметров работы предприятия. Оборудован экомобиль, который круглосуточно курсирует в жилой зоне Новокуйбышевска и анализирует качество воздуха, - рассказывает Софья Борисова. - Помимо минимизации влияния производства на окружающую среду, мы стараемся восполнять биоресурсы: высаживаем деревья, выпускаем мальков в Волгу, чтобы вернуть ее природное богатство.

Эта работа не приводит к быстрому результату - плоды ее будут видны спустя годы и даже десятилетия. Но если не делать маленьких шагов, не будет пройден большой путь.

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