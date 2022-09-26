Новокуйбышевский НПЗ принял участие в экологической акции «КП»

Новокуйбышевский НПЗ - за чистый мир! Фото АО «НК НПЗ»

Чистые ценности

Десант волонтеров от Новокуйбышевского НПЗ высадился на острове Проран, чтобы навести на нем чистоту после активного летнего сезона. Нефтепереработчики приняли участие в акции «Комсомолки» «Мы чистим мир!», которая проходит уже второй год в рамках движения #Экоравновесие.

Экологическая ответственность - важнейшая ценность в политике предприятия. НК НПЗ заботится о сохранении окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов. Поэтому все процессы на предприятии, связанные с производством, построены на принципе максимальной экологичности: минимальный забор воды из внешних источников и высочайшая степень очистки сточных вод, контроль выбросов, увеличение глубины переработки нефти, выпуск более совершенных продуктов.

Принципы компании разделяют и ее сотрудники. Экологические привычки внедрены в повседневную жизнь заводчан: они сортируют отходы, собирают батарейки для отдельной утилизации, сдают макулатуру. Выходят на субботники на собственном предприятии и в своем городе. Откликаются на все приглашения сторонних организаций поучаствовать в экологических акциях. Вот такое воспитание.

- Нам повезло жить в очень живописном месте. Самарская Лука прекрасна, и наслаждаясь ее красотой, мы хотим сохранить ее чистоту. Ведь невозможно любоваться природой, когда она загажена мусором. Я стараюсь внести свой вклад в охрану окружающей среды и никогда не прохожу мимо валяющегося мусора, - делится специалист НК НПЗ Елизавета Васильева.

Учат смолоду

Сложно сказать, сколько мешков мусора собрали волонтеры НК НПЗ на Проране. Всего в результате двухчасовой акции образовалась целая гора: по подсчетам специалистов департамента городского хозяйства и экологии г.о. Самара, около трех тонн отходов, которые были рассредоточены на 10 гектарах острова. Но главное даже не цифры, хотя и они впечатляют, а то, что эта земля стала свободной и чистой, как ее задумала природа.

Но этого мало. Нефтепереработчики ставят перед собой еще одну важную цель: воспитать молодое поколение с такими же ценностями и правильными привычками. Потому что окружающая среда будет нуждаться в бережном к ней отношении всегда.

Специалисты НК НПЗ организуют работу по экологическому воспитанию детей, которые отдыхают в летнем заводском лагере. Уроки от эколога Елизаветы Васильевой прошли более тысячи ребят. Для лучшего понимания и закрепления серьезная тема преподносится в игровой форме - в виде квестов и практических задач. Ребята учились сортировать различные виды пластика и другие отходы для раздельной переработки.

- Дети - очень благодарные слушатели, - рассказывает Елизавета Васильева. Они быстро схватывают самую суть и всей душой откликаются на важнейшую миссию по спасению природы. Для них это очень важно, и это повышает уверенность в будущем нашей прекрасной планеты.

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