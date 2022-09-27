С Прорана вывезут три тонны мусора: в Самаре прошла экологическая акция «Мы чистим мир!»

Для грандиозной уборки на остров прибыло более ста человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Засыпает остров - просыпаются волонтеры

Уже второй год подряд в конце сентября «Комсомолка» проводит экологическую акцию «Мы чистим мир!» по уборке острова Проран в рамках движения #Экоравновесие. К этому времени сезон активного отдыха на Волге уже заканчивается, его любители покидают остров, к сожалению, оставляя на нем множество следов своего пребывания. И на смену им приходят те, кто действительно любит и бережет природу и доказывает это делом - уборкой мусора, чей бы он ни был.

Разве трудно убрать за собой такую маленькую упаковку? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как всегда, ко всем подобным инициативам «КП» традиционно присоединяются студенты СамГТУ и волонтеры из числа крупных промышленных предприятий, работающих по принципу максимально бережного отношения к окружающей среде. Это Новокуйбышевская нефтехимическая компания, Новокуйбышевский НПЗ, Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский завод масел и присадок, пивоваренная компания «Балтика-Самара». В этом году акция пришлась на неделю всероссийского субботника «Зеленая Россия», которую организует одноименная общественная организация. Всего в грандиозной уборке приняло участие более ста человек! День выдался дождливым, но это не остановило волонтеров.

Мусора немало, но волонтеры к этому готовы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- От министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области благодарю «Комсомольскую правду» за то, что она сделала такие акции регулярными, - отметил главный консультант управления государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Денис Шилов.

Старт уборке дал главный консультант министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Денис Шилов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тепло поприветствовали участников акции руководитель отдела водных ресурсов Самарской области Антон Сидоров и начальник отдела охраны, защиты управления лесопаркового хозяйства департамента городского хозяйства и экологии г.о. Самара Нуризман Камалиев, снабдивший волонтеров мешками для сбора мусора и перчатками. А руководитель общественной организации «Зеленая Россия» по Самарской области Владимир Семенов вручил участникам акции благодарственные письма за вклад в охрану природы от имени президента организации и чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

Будут чище берега Волги! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Словом и делом

Пожелав друг другу «доброй охоты», волонтеры разошлись по острову. Отрадно видеть, как забота о природе объединяет самых разных людей. Бок о бок трудятся представители министерств и ведомств и студенты, сотрудники промышленных предприятий и силовики из Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, УМ юстиции РФ по Самарской области, Росгвардии, Самарского юридического института ФСИН России, УФСИН по Самарской области и УФНС региона.

- В нашей организации развито волонтерское и добровольческое движение, в том числе по направлению экологии, - рассказал «КП» младший инспектор группы надзора отдела безопасности ОСБ УФСИН России по Самарской области Дмитрий Сараев. - Мы не только поддерживаем официальные акции, но и стараемся поддерживать чистоту в городе и на природе, ведь это совсем несложно, если есть привычка и мотивация.

Представители силовых структур Самарской области — тоже на страже экологии. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Очень старательно трудятся студенты экологических специальностей СамГТУ, закрепляя пройденную теорию практикой.

- Я как будущий эколог вижу прямую связь между бытовым мусором, который остается в природе, и ухудшением экологической обстановки, - поделился студент первого курса Института нефтегазовых технологий СамГТУ Илья Петухов. - Ни в коем случае нельзя оставлять после себя отходы: пластик, пакеты и тому подобное очень долго разлагается с выделением отравляющих веществ и вредит природе.

Студенты СамГТУ: закрепляем теорию практикой! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Курсанты Самарского юридического института не отстают ни по части теории, ни по части практики.

- Не в первый раз участвуем в таких акциях. Нравится видеть результат своих усилий. Если каждый будет заботиться о природе, мир станет чище, - считает курсант Самарского юридического института Евгений Бабов.

Чужого мусора не бывает

В акции «КП» также приняли участие пивовары «Балтики-Самара». Экологи, специалисты лаборатории и склада, энергетической службы и службы главного инженера прибыли на Проран, чтобы лично сделать его немного чище. Некоторые вышли на уборку в свой выходной, но ничуть не пожалели.

- Я уже в третий раз участвую в экологических акциях с «Комсомолкой». Очень радостно видеть, как мой труд помогает нашей земле легче дышать и делает ее краше. Хочется, чтобы и другие жители последовали нашему примеру и как минимум меньше мусорили и в городах, и на природе, - поделился ведущий инженер по диагностике оборудования компании «Балтика-Самара» Алексей Козлов.

Сотрудники компании «Балтика-Самара» — за чистоту природы словом и делом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Он также дал совет тем, кто отправляется на природу: брать с собой меньше всего того, что может стать мусором. Например, можно заранее почистить и нарезать продукты, выбрать еду не в индивидуальной упаковке, а в большой, использовать многоразовые контейнеры, покупать напитки в самой легкой таре, чтобы было проще унести потом с собой. Вроде бы мелочи, но человеку так удобнее убрать все следы своего пребывания на природе и не оставить мусора.

- От лица пивоваров мы хотим поблагодарить отдыхающих, которые заботятся о чистоте волжских пляжей. В свою очередь, мы много внимания уделяем сокращению своего экоследа - от бережного земледелия до сбора и переработки упаковки, - отметила управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе Урал-Поволжье пивоваренной компании «Балтика» Наталья Ржевская.

Это лишь малая часть собранного мусора. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Да будет лес!

Итак, два часа времени, усилия более чем ста волонтеров и парт-неров «Комсомолки» - и более 10 гектаров острова Проран очищены от мусора. Собрано около 3 тонн отходов в 300 мешков. Это бутылки, ветошь, пакеты, обломки пластиковой мебели, старые покрышки и многое другое - то, что категорически не должно оставаться на природе. Собранный мусор отправит на утилизацию департамент городского хозяйства и экологии г.о. Самара.

После уборки волонтеры высадили на острове 40 саженцев сибирской сосны в рамках специального эколого-патриотического проекта «Лес Победы». Он реализуется региональным отделением общественной организации «Зеленая Россия» при информационной поддержке медиахолдинга «Комсомольская правда».

После уборки посадили 40 саженцев сосны в память о героях войн. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы высаживаем деревья в память о воинах, которые не вернулись с полей сражений. Отдаем почести павшим во время Великой Отечественной войны и других войн, а также при проведении спецоперации, - рассказал Владимир Семенов.

Как здорово подкрепить силы «солдатской» кашей! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В финале акции ее участников ждало заслуженное угощение - вкуснейшая каша из полевой кухни, плюшки и чай от УФСИН по Самарской области. А также свежая выпечка от давнего партнера «КП» - Самарского хлебозавода №5. Сочни с фруктовой и творожной начинкой и нежнейшие творожные слойки разлетелись за считанные минуты, как и фруктовое безалкогольное пиво «Балтика».

После обеда всю упаковку и посуду тщательно собрали и вывезли в город. Побывал на природе - убери за собой!

Выпечка от Самарского хлебозавода №5 — сладкая награда волонтеру. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

P. S. «Комсомолка» благодарит ГК «Журавель» и лично ее генерального директора Павла Козина за предоставленный теплоход для доставки волонтеров к месту проведения акции.

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