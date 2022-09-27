«Мечтаю, чтобы дети вернулись домой»: в Самаре многодетная мать пришла на референдум, чтобы Донбасс стал Россией

Многодетная мать из ДНР проголосовала на референдуме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 23 сентября на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей проходят референдумы о вхождении в состав России. Избирательные участки открыты не только на этих территориях, но и в городах России, где нашли приют вынужденные переселенцы. Журналист «КП-Самара» побывала на избирательном участке, организованном для проведения референдума, и пообщалась с голосующими.

«Хотим быть Россией»

Поток голосующих на избирательный участок в Самаре идет почти непрерывно. Вынужденные переселенцы узнали о месте голосования из новостей или из чатов в соцсетях, услышали от знакомых и родственников, бросили все дела, и приехали. В просторном помещении действует четыре отдельных участка – для голосования жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, у каждого – своя избирательная комиссия из жителей этих территорий, свои кабинки для голосования и урны для бюллетеней. Голосующие сосредоточены и деловиты, а поставив галочку и отдав свой голос расплываются в улыбке с одним словом: «наконец-то!»

Люди приходили голосовать даже на костылях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наталья С. приехала в Самару из Донецкой республики в феврале. У молодой женщины трое детей – 3, 4 и 11 лет, и она покинула родные края, чтобы спасти их от ужасов войны.

- 23 февраля пересекли границу, и 25-го уже были в Самаре, - вспоминает она. - Нас встретили очень гостеприимно, дали крышу над головой в пункте временного размещения, я устроилась на работу официанткой и посудомойщицей. Самара очень красивый город, есть куда пойти погулять, куда сводить детей, чтобы они забыли о бомбежках. Но дома у меня осталась мама, бабушка, мы за них очень переживаем. К сожалению, пока у нас дома продолжаются обстрелы, бомбежки, и мы с детьми не можем вернуться домой, пока там свистят пули. Поэтому я сегодня с огромной радостью проголосовала за включение территории ДНР в состав России. Мы уже 8 лет этого хотим, хотим быть Россией, а не отдельной республикой, это наша главная надежда.

Сергей и Наталья из Первомайска (ЛНР) ждали референдума много лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Весь городок шел на референдум с радостью»

Многие голосующие уже участвовали в аналогичном референдуме в 2014 году. Сокрушаются – тогда не удалось довести дело до конца, но выражают надежду, что в этот раз все получится.

Сергей и Наталья К. родом из небольшого шахтерского городка Первомайска в ЛНР. Голосовать они пришли всей семьей – с сыном Александром и его невестой Надеждой, и не скрывают слез радости.

У каждой избирательной комиссии - свои списки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- До 2014 года мы жили в Первомайске, муж работал на шахте горным инженером, я тоже работала, - вспоминает Наталья. – Вы даже представить не можете, с какой радостью весь наш городок шел на референдум в 2014 году, шли даже глубокие старики, больные, инвалиды – все, кто мог, сплотились в едином порыве. Мы всегда были с Россией и за Россию. И сегодня пришли отдать свой голос за вхождение нашей родной земли в состав Российской Федерации. С 2014 года мы живем в Самарской области, нас приняли очень тепло, помогли устроиться в первое время, потом мы и сами нашли работу и купили жилье в ипотеку. Но в Первомайске у нас остались дома, и мы бы очень хотели туда вернуться.

Процедура голосования организована п всем правилам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Хочу, чтобы у моих детей было будущее»

Александр В. из Бердянска Запорожской области приехал в Самару, чтобы дать будущее своим четырем детям.

- Конечно, лучше было бы, чтобы референдум проходил в мирной обстановке, - признается он. – Но раз так сложилось, то голосуем сейчас. На Украине все разваливалось, люди уезжали за границу на заработки, потому что работы не было, не было будущего. И я точно так же уехал, вот уже три месяца работаю в Самаре администратором сервера. Я проголосовал за вхождение в состав России, потому что хочу, чтобы у моих детей было будущее.

Многие приходили голосовать всей семьей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напомним, на территории Самарской области действует пять избирательных участков, на которых могут проголосовать жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Как пояснили в избирательной комиссии, бюллетени, по которым граждане проголосовали, незамедлительно перемещаются из переносных ящиков в сейф-пакеты, а затем – в опечатанный сейф. Считать голоса будут 27 сентября 2022 года на территории Самарской области. После этого – составят протокол и сразу же передадут его по каналам технической связи в зарубежные территориальные избирательные комиссии.