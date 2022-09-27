«Люди перестали проходить мимо огня»: глава самарского МЧС рассказал, как тушили лесные пожары в регионе в 2022 году

Бдительность жителей и своевременные сигналы помогли пожарным быстрее реагировать на возгорание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сентябрь подходит к концу, однако в Самарской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Когда его отменят и как в регионе борются с лесными пожарами, журналисту «КП-Самара» рассказал начальник Управления МЧС по Самарской области Олег Бойко.

- Как вы оцениваете обстановку с пожарами за минувший летний период? Насколько больше или меньше их стало по сравнению с прошлым годом?

- Сегодня уже можно подвести итоги летнего пожароопасного периода, и если мы обратимся к цифрам, то увидим, что за минувший год в Самарской области произошло более 4600 пожаров. Из них 882 зафиксированы как природные пожары, в том числе было зарегистрировано 28 лесных. Июнь, июль у нас были благоприятны по погодным условиям, а вот август был жаркий и сухой, и мы наблюдали достаточно высокую температуру и отсутствие осадков. С 15 августа был установлен 5-ый класс пожарной опасности. Получив прогноз, мы своевременно довели информацию до правительства, губернатором Самарской области был проведен ряд совещаний, и были поставлены задачи провести ряд мероприятий, чтобы снизить риски лесных пожаров. Особое внимание губернатор уделил охраняемым природным территориям, таким, как Бузулукский бор, Жигулевский заповедник, нацпарк Самарская Лука. В прошлом году пожары фиксировались как раз на таких заповедных территориях. Не остались без внимания и леса города Тольятти. Могу сказать, что свою работу мы выполнили на высоком уровне и крупных лесных пожаров не случилось. Даже если возгорания были, то площадь была незначительной.

- А что сыграло решающую роль в такой положительной статистике - погодные условия или ряд профилактических мер, принятых вами?

- Было бы неправильно выделять что-то одно. И комплекс принятых мероприятий, и благоприятные погодные условия сыграли нам на руку. Уменьшение лесных пожаров по сравнению с прошлым годом составляет 80%, а уменьшение природных - более 70%. Хочу отметить работу правительства Самарской области, а также работу надзорных подразделений, надзора муниципальных образований и подразделений лесоохраны. Мы 3 раза в неделю обсуждали ситуацию на территории области, и мы зафиксировали, что люди стали менее равнодушны к данному событию, и, обнаружив возгорание, сообщали в дежурно-диспетчерские службы.

- Как людям правильно реагировать на возгорания?

- Свидетель пожара немедленно должен позвонить в соответствующие службы по номеру 101 или 112. Если телефон стационарный, то позвонить по номеру 01. Диспетчерские службы примут всю необходимую информацию и направят все силы, чтобы потушить пожар. Жители нашей области стали более активно сообщать о возникновении пожаров - хочется сказать им спасибо.

- Сейчас опасность возникновения пожаров сохраняется, или можно выдохнуть и успокоиться?

- На сегодняшний день на территории Самарской области продолжает действовать особый противопожарный режим - он будет действовать до 15 октября. Согласно прогнозам Приволжского УГМС, мы ожидаем сухую погоду в конце сентября - начале октября, поэтому риски возникновения пожаров довольно высоки.