Креативный директор Sila Sveta Евгений Межибовский: «Будущее – за полным переходом в digital»

Рынок цифровой рекламы стремительно развивается и постоянно меняется. Мы пообщались с креативным директором Sila Sveta - Евгением Межибовским и узнали что ждет digital в будущем.

Расскажите о трендах в digital-рекламе сегодня?

Сегодня тренды сменяют друг друга быстрее, чем когда-либо, существуя лишь несколько месяцев, а то и недель. Что бы я ни назвал, на момент выхода интервью это может стать уже неактуальным. Но если смотреть на рынок рекламы в целом, я считаю, что будущее за полным переходом в digital. И оно не за горами: передовые технологии приходят к нам в дом и меняют нашу повседневную жизнь. Дополненная реальность включает в себя процессы, которые раньше можно было представить только физически. Представление о взаимодействии бренда и клиента будет меняться каждый день, оно полностью перейдет в digital. Возможно, технологии будут развиваться так стремительно, что мы откажемся от любых носителей и даже от языка - будем просто обмениваться концепциями. Это кажется невозможным, но ведь вещи, в которые раньше никто не мог поверить, сейчас стали привычной частью нашей жизни. Будущее – за сломом технологических границ.

Возвращаясь к трендам, я считаю, что нужно придерживаться одного правила: все актуально. Нельзя ничего исключать из своего поля зрения, надо работать со всем, не ограничивать себя. Даже устаревшие на первый взгляд идеи можно переработать и сделать ценными. Снобизм – главный враг творческого человека.

Онлайн-медиа называют главным драйвером развития digital. Вы согласны?

Главный драйвер развития digital – это технологический прогресс. Онлайн-медиа являются лишь одним из маленьких звеньев в цепи создания огромного и разнообразного digital-мира. Прежде всего этот мир развивается за счет создания смыслов и совершенствования технологий. При этом важно понимать, что без одного из этих элементов развитие было бы невозможно. Новые идеи и концепции обогащают digital-реальность, и лишь благодаря постоянному технологическому прогрессу их воплощение становится возможным.

Как новая этика, контроль контента и главенство негативной информации влияют на сферу digital-рекламы?

Негативная информация всегда была на поверхности, потому что это дешевый способ привлечь внимание аудитории.

Новая этика пугает тех, кто живет в скорлупе и боится развития. Глобальный рекламный рынок живет и процветает. Понятно, что внутри каждой корпорации или платформы есть свои правила, которые нужно иметь в виду, но смелым все двери всегда открыты. Если ты создаешь качественный продукт и предлагаешь что-то уникальное, рано или поздно тебя заметят. Мы сейчас находимся в состоянии перехода в мир новой этики и в новую digital-эру. Переходные состояния всегда связаны с кризисами, и многие люди становятся жертвами политики. Но за счет этого переворота с ног на голову огромное количество представителей меньшинств начинают чувствовать себя лучше. Хотя перестраиваться многим очень болезненно, я убежден, что мы двигаемся в правильную сторону и что рост – это всегда хорошо. Надеюсь, в скором времени мы окажемся в более чистом и дружелюбном мире.

Что касается контроля контента, он был всегда. В сфере рекламы коммерческие задачи накладывают на творчество ряд ограничений, но, как мне кажется, это не мешает создавать художественно ценные проекты. Когда я только начинал работу, мне иногда было сложно договориться с клиентом, если он хотел делать «пустые» с моей точки зрения вещи. Но я научился находить компромиссы и создавать проекты, которые одновременно и успешно выполняют свою функцию, и являются художественным-высказыванием. Для творческого человека рамки и правила – это возможности и инструменты. Отличный пример – советское кино. Советские режиссеры создавали удивительные с художественной точки зрения фильмы в условиях жесткой цензуры. Сегодня наше поколение удивляется, как им удавалось так громко высказываться, несмотря на то, что материал подвергался жесточайшей цензуре.

Вы также занимаетесь fashion-показами. Расскажите, какие особенности у работы в этой сфере?

Меня интересует fashion-культура, и до работы в Sila Sveta я занимался fashion-дизайном. До сих пор использую этот медиум в качестве инструмента, а иногда делаю эдиториалы, съемки, участвую в создании показов. Мне импонирует формат fashion-шоу, потому что мне интересна деятельность, приближенная к театральной. Когда-нибудь я бы даже хотел поучаствовать в создании театральной постановки. Создавая fashion-шоу, ты придумываешь свои правила, на основе которых создается перформанс, существующий во времени и являющийся в первую очередь уникальным опытом. Мне нравится, что у шоу есть четкая задача – показать одежду и дать зрителю почувствовать себя частью придуманного мира. Но одновременно формат даёт полную свободу воображению. Также мне нравятся инструменты находящиеся внутри: построение процесса, работа с моделями – живыми людьми.

Еще одна причина моего интереса: после пережитой всем миром пандемии мне хочется делать что-то физическое. Формат fashion-шоу даёт такую возможность, так как он пока не ушел полностью в digital, как многие предсказывали. После пандемии все вернулось на круги своя: начиная от шоурумов и заканчивая физическими показами.

Кстати, как вы относитесь к виртуальной моде?

Я за все, что дает возможность уменьшить наше воздействие на планету, обеими руками поддерживаю sustainable-направление. Я и сам стараюсь отдавать себе отчет, какой эффект на окружающий мир оказывают мои действия. Осознанное потребление – это круто! Сейчас мы движемся в правильном направлении, но серьёзных изменений почти не видно – только полумеры. И опять все упирается в технологический прогресс: как только появятся нужные инструменты, “sustainable fashion” перестанет быть интересной концепцией и станет нормой.

Расскажите о самых ярких digital-проектах?

На ум сразу приходит digital-показ David Koma Resort – первый масштабный проект, созданный студией в период пандемии. В процессе работы мы с командой полностью перешли к дистанционной коммуникации, это было очень непривычно и ново. Когда ситуация обострилась, встал вопрос о том, получится ли вообще устроить шоу. Но вместо того, чтобы сдаться, мы решили сделать digital-показ и добились успеха. Это был прорывной и уникальный на тот момент проект, потому что мы были одними из первых, кто сделал показ в таком формате – многие просто не успели перестроиться. И он почти не “состарился” – до сих пор выглядит актуально.

Еще один проект – “Moscow Metro” 2021 года. Sila Sveta делала видео fashion-показа совместной коллекции одежды Ульяны Добровской и Феди Дьяконова для Московского метро. Мы с ребятами вместе учились в Антверпене, и они предложили снять их шоу, а я привлек к проекту студию. Мы снимали в Московском метро, и процесс съемок дался мне и всей команде очень сложно: метро закрывается всего на 4,5 часа ночью, и нам пришлось отснять весь материал за две неполных смены. Все было рассчитано до секунд, любая заминка могла все испортить. Но мы справились, и на выходе получилось очень атмосферное видео. В нем снялись несколько классных медийных людей, например, Нина Кравиц, Рената Литвинова, Виктория Мирошниченко. Для Sila Sveta этот проект является знаковым, так как с точки зрения производства мы редко делаем что-то подобное. Мы заявили себя как коллектив профессионалов, способных на многое. Для нас важно было показать, что, если мы залезаем в новую для нас область, мы отвечаем за качество. Важно отметить, что креатив – сильная сторона студии. Мы стараемся не просто быть “руками”, но предлагать свои идеи и решения – как с точки зрения продакшна, так и с точки зрения концепции.