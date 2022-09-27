В Самарском театре оперы и балета прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича

Самарцам удалось побывать на концерте Санкт-Петербургской филармонии Фото: Аанастасия Сесорова

В стенах Самарского театра оперы и балета в рамках международного фестиваля искусств «Шостакович. ХХ век» вновь зазвучала Седьмая симфония легендарного советского композитора. Эта необычайная музыка была впервые окончена и исполнена именно здесь, когда в годы Великой Отечественной войны в Самару был эвакуирован Большой театр.

Зрители, собравшиеся в Малом зале 25 сентября - в день рождения советского композитора, посмотрели видеозапись петербургского концерта от 9 августа 2022 года, который дал оркестр Санкт-Петербургской академической филармонии. Мероприятие в северной столице было посвящено 80-летию исторической даты: 1 мая 1942 года после зимней спячки в блокадном Ленинграде в филармонии возобновились концерты. Единственный оставшийся в городе симфонический коллектив – оркестр Радиокомитета под управлением Карла Элиасберга, потерявший к этому времени более половины своих музыкантов, начал возрождаться.

Перед записью концерта зрители "прогулялись" по выставке "Партитура памяти" и увидели уникальные документы военных вреемн Фото: Анастасия Сесорова

Перед записью концерта показали видеофильм о выставке «Партитура памяти», на которой представлены уникальные экспонаты. Самарские зрители, не выезжая за пределы города, смогли увидеть партитуру, личную переписку Дмитрия Шостаковича, подлинные инструменты и вещи музыкантов и дирижера Карла Элиасберга.

Искусству расстояние не преграда

Создать петербургскую атмосферу в стенах самарского театра помог генеральный партнер мероприятия - «Ростелеком».

У самарского театра оперы и балета потрясающая история. Каждый новый сезон – это подарок зрителям. В каждом есть своя особенность и своя уникальная жемчужина. Этот год проходит под знаком Седьмой симфонии Шостаковича. Во время войны именно в Самаре находился в эвакуации Шостакович, и здесь, в этих стенах он завершил и впервые исполнил свое произведение. Благодаря техническим возможностям «Ростелекома» эта легендарная музыка вновь прозвучит в нашем городе, вернет нам атмосферу того легендарного времени, - прокомментировал директор Самарского филиала ПАО «Ростелеком» Вячеслав Добрынин.

Для самарского театра это значимое событие.

Для Самарского театра оперы и балета имя Дмитрия Шостаковича всегда имело особое значение. Присвоение его имени Самарскому театру состоялось накануне 80-летия со дня первого исполнения Седьмой симфонии, 1 марта 2022 года. Театр бережно хранит наследие композитора. Второй год театр становится площадкой для проведения фестиваля искусств, посвященного творческому наследию Дмитрия Шостаковича. В его рамках на нашей сцене состоялся показ видеозаписи концерта оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии. Выражаем благодарность партнеру театра ПАО «Ростелеком» за предоставленные видеофильмы, - говорит первый заместитель генерального директора Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича Сергей Филиппов.

«Ростелеком» традиционно поддерживает искусство. Компания является генеральным партнером фестиваля «Классика на Дворцовой» в Санкт-Петербурге. Это незабываемое музыкальное шоу, красочное и костюмированное. Все записи концертов доступны пользователям Wink. На видеосервисе есть специальный раздел «Классика на Дворцовой».