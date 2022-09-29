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Общество29 сентября 2022 7:00

«Дают копейки и гонят на улицу»: жителей Самары возмутили мизерные выплаты за изъятые из-за строительства метро квартиры

В Самаре матери пятерых детей за изымаемое из-за строительства метро жилье предложили компенсацию в 80 тысяч рублей
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
И-за строительства метро и маленьких компенсаций десятки самарцев могут оказаться на улице

И-за строительства метро и маленьких компенсаций десятки самарцев могут оказаться на улице

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре жителей домов, изымаемых из-за строительства станции метро «Театральная», возмутили мизерные выплаты за жилье, которое они потеряют. Так, мать пятерых детей рассказала журналисту «КП-Самара», что сумма компенсации для нее составит всего 80 тысяч рублей. Узнали, как сейчас живут люди в домах, которые попадут под снос из-за строительства метро, и почему принятые властями меры поддержки помогут не всем.

Для подхода к дому у жителей осталась узкая дорожка

Для подхода к дому у жителей осталась узкая дорожка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Никуда отсюда не поеду»

Из окон второго этажа дома №123 по улице Галактионовской открывается прекрасный вид. Строительная площадка будущего метрополитена – как на ладони, до рабочих и техники, кажется, можно дотянуться рукой. После того, как участок улицы перекрыли в начале зимы, жителям остается пробираться ко входу в дом по узенькой огороженной тропинке и дни напролет проводить под аккомпанемент стройплощадки. Однако уезжать из любимого дома у людей нет ни малейшего желания.

Из окна дома на ул.Галактионовской, 123 открывается вид на стройплощадку

Из окна дома на ул.Галактионовской, 123 открывается вид на стройплощадку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двухэтажное здание было построен в далеком 1850 году, но жильцы на него до сих пор не нарадуются. Старинный камин, лепнина на потолках, кованые лестницы, крепкие стены – и в то же время необходимые для жизни коммуникации.

- У нас коммунальная квартира, но я живу здесь уже 42 года, и соседи уже как родные, - рассказывает журналисту «КП-Самара» жительница дома Ольга. – У меня в собственности две комнаты и балкон, общая площадь 33 квадратных метра. Власти оценили их в 2 миллиона 128 тысяч рублей! Что я куплю за эти деньги? В минстрое меня успокаивают – мол, не волнуйтесь, найдем вам такую же коммуналку за эти деньги. Где - клоповник на Безымянке с соседями-ханыгами? Никуда я отсюда не поеду! Снохе и внуку за комнату в 16 квадратных метров оценщики насчитали 478 тысяч рублей на двоих. А соседка внизу живет в комнате площадью в 6 кв.м. Ей заплатят всего 325 тысяч рублей. Что она на эти деньги купит?

Ольга не хочет уезжать из дома, в котором прожила более 40 лет

Ольга не хочет уезжать из дома, в котором прожила более 40 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Мою долю оценили в 80 тысяч рублей»

Жительница соседнего дома, Ирина – многодетная мать, у нее пятеро детей. Квартиру семья купила 14 лет назад.

- Дочка балерина, поэтому я выбирала жилье поближе к театру, - объясняет Ирина журналисту «КП-Самара». – Общая площадь, которая нам принадлежит – 23,4 квадратных метра. Их оценили в 1,4 миллиона рублей – на меня и детей. Конкретно мою долю в этой квартире оценили в 80 тысяч рублей . Этих денег даже на приличный гроб не хватит!

Ирина - мать пятерых детей. На сумму компенсации купить жилье семье невозможно

Ирина - мать пятерых детей. На сумму компенсации купить жилье семье невозможно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Посчитали по минимальным расценкам»

Екатерина, жительница дома по ул.Ульяновской, 27, не понимает, почему их дом угодил под изъятие.

- Линия будущего метро проходит в стороне от нашего дома, а само здание вполне крепкое и жизнеспособное, - рассказывает самарчанка. – У нас есть все инженерные коммуникации, здание совсем не аварийное, в прекрасном состоянии.

Старинный дом в прекрасном состоянии

Старинный дом в прекрасном состоянии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На второй этаж ведет кованая лестница

На второй этаж ведет кованая лестница

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У Екатерины большие вопросы к оценке стоимости ее доли в коммунальной квартире.

- У нас коммунальная квартира общей площадью 147 квадратных метров, - рассказывает Екатерина журналисту «КП-Самара». – Я с двумя детьми занимаю две комнаты, 22 м и 9 м, семья соседа – еще три комнаты. Наши с детьми комнаты занимают площадь в 31 квадратный метр, за них нам на троих насчитали 1 миллион 268 тысяч рублей. Считали по самой низкой цене из всех возможных, как старый фонж с туалетом на улице и печным отоплением, хотя все коммуникации у нас в доме. Кроме того, в расчет не взяли площадь мест общего пользования, хотя в случае с коммуналками к ним относятся и санузел, и кухня. То есть посчитали просто площадь комнат. По моим подсчета, нам недосчитали 23 квадратных метра площади! Это при том, что официальная кадастровая стоимость нашей квартиры в прошлом году оценивалась в 6,7 миллионов рублей, а в этом году стоимость немного снизилась – до 5,7 миллионов рублей. А нам предлагают изъятие за 1,26 млн!

Стоимость компенсации рассчитали по минимально возможному прайсу

Стоимость компенсации рассчитали по минимально возможному прайсу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На потолке - лепнина

На потолке - лепнина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доплата не для всех

Ситуация с сомнительной оценкой стоимости жилья, изымаемого у владельцев для строительства метро, получила широкий резонанс, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести по этому поводу проверку. Власти Самарской области тоже отреагировали – Губернская дума приняла закон о дополнительных выплатах при изъятии. Однако эта мера поможет не всем.

Жизнь в старой коммуналке течет размеренно и мирно

Жизнь в старой коммуналке течет размеренно и мирно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- По новому закону доплата должна увеличить компенсацию до суммы, позволяющей приобрести жилье площадью не менее 33 метров. Однако это касается только тех, у кого площадь изымаемого жилья или доли составляет менее 33 квадратных метров. То есть мне доплата не положена, - объясняет Ольга.

Жители пожаловались журналисту «КП-Самара», что представители властей не выходят с ними на связь и не объясняют, как можно увеличить выплату.

Екатерина не понимает, почему ее крепкий дом на Ульяновской, 27 угодил под изъятие

Екатерина не понимает, почему ее крепкий дом на Ульяновской, 27 угодил под изъятие

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Нам просто пытаются дать копейки и выкинуть на улицу, - возмущаются люди. – На все наши вопросы отвечают, мол, идите в суд. А почему мы должны это делать? Стоимость квадратного метра жилья в историческом центре – 90-100 тысяч рублей за квадратный метр. Если бы нам дали адекватную компенсацию, за которую мы могли бы купить себе жилье, то у большинства вопросов бы не было. Но с нами никто даже разговаривать не желает…

Напомним, ситуация с изъятием домов для строительства метро вызвала широкий общественный резонанс. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратил внимание на завышенные, по его мнению, суммы госзакупок жилья для расселения обитателей муниципальных квартир. А глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку законности расчета сумм компенсаций.

Редакция «КП-Самара» направила в министерство строительства запрос с просьбой прокомментировать закупку квартир для расселения жителей из изымаемых для строительства метро домов. Однако на момент публикации материала ответ не был получен.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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