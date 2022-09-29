«Дают копейки и гонят на улицу»: жителей Самары возмутили мизерные выплаты за изъятые из-за строительства метро квартиры

И-за строительства метро и маленьких компенсаций десятки самарцев могут оказаться на улице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре жителей домов, изымаемых из-за строительства станции метро «Театральная», возмутили мизерные выплаты за жилье, которое они потеряют. Так, мать пятерых детей рассказала журналисту «КП-Самара», что сумма компенсации для нее составит всего 80 тысяч рублей. Узнали, как сейчас живут люди в домах, которые попадут под снос из-за строительства метро, и почему принятые властями меры поддержки помогут не всем.

Для подхода к дому у жителей осталась узкая дорожка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Никуда отсюда не поеду»

Из окон второго этажа дома №123 по улице Галактионовской открывается прекрасный вид. Строительная площадка будущего метрополитена – как на ладони, до рабочих и техники, кажется, можно дотянуться рукой. После того, как участок улицы перекрыли в начале зимы, жителям остается пробираться ко входу в дом по узенькой огороженной тропинке и дни напролет проводить под аккомпанемент стройплощадки. Однако уезжать из любимого дома у людей нет ни малейшего желания.

Из окна дома на ул.Галактионовской, 123 открывается вид на стройплощадку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двухэтажное здание было построен в далеком 1850 году, но жильцы на него до сих пор не нарадуются. Старинный камин, лепнина на потолках, кованые лестницы, крепкие стены – и в то же время необходимые для жизни коммуникации.

- У нас коммунальная квартира, но я живу здесь уже 42 года, и соседи уже как родные, - рассказывает журналисту «КП-Самара» жительница дома Ольга. – У меня в собственности две комнаты и балкон, общая площадь 33 квадратных метра. Власти оценили их в 2 миллиона 128 тысяч рублей! Что я куплю за эти деньги? В минстрое меня успокаивают – мол, не волнуйтесь, найдем вам такую же коммуналку за эти деньги. Где - клоповник на Безымянке с соседями-ханыгами? Никуда я отсюда не поеду! Снохе и внуку за комнату в 16 квадратных метров оценщики насчитали 478 тысяч рублей на двоих. А соседка внизу живет в комнате площадью в 6 кв.м. Ей заплатят всего 325 тысяч рублей. Что она на эти деньги купит?

Ольга не хочет уезжать из дома, в котором прожила более 40 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Мою долю оценили в 80 тысяч рублей»

Жительница соседнего дома, Ирина – многодетная мать, у нее пятеро детей. Квартиру семья купила 14 лет назад.

- Дочка балерина, поэтому я выбирала жилье поближе к театру, - объясняет Ирина журналисту «КП-Самара». – Общая площадь, которая нам принадлежит – 23,4 квадратных метра. Их оценили в 1,4 миллиона рублей – на меня и детей. Конкретно мою долю в этой квартире оценили в 80 тысяч рублей . Этих денег даже на приличный гроб не хватит!

Ирина - мать пятерых детей. На сумму компенсации купить жилье семье невозможно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Посчитали по минимальным расценкам»

Екатерина, жительница дома по ул.Ульяновской, 27, не понимает, почему их дом угодил под изъятие.

- Линия будущего метро проходит в стороне от нашего дома, а само здание вполне крепкое и жизнеспособное, - рассказывает самарчанка. – У нас есть все инженерные коммуникации, здание совсем не аварийное, в прекрасном состоянии.

Старинный дом в прекрасном состоянии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На второй этаж ведет кованая лестница Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У Екатерины большие вопросы к оценке стоимости ее доли в коммунальной квартире.

- У нас коммунальная квартира общей площадью 147 квадратных метров, - рассказывает Екатерина журналисту «КП-Самара». – Я с двумя детьми занимаю две комнаты, 22 м и 9 м, семья соседа – еще три комнаты. Наши с детьми комнаты занимают площадь в 31 квадратный метр, за них нам на троих насчитали 1 миллион 268 тысяч рублей. Считали по самой низкой цене из всех возможных, как старый фонж с туалетом на улице и печным отоплением, хотя все коммуникации у нас в доме. Кроме того, в расчет не взяли площадь мест общего пользования, хотя в случае с коммуналками к ним относятся и санузел, и кухня. То есть посчитали просто площадь комнат. По моим подсчета, нам недосчитали 23 квадратных метра площади! Это при том, что официальная кадастровая стоимость нашей квартиры в прошлом году оценивалась в 6,7 миллионов рублей, а в этом году стоимость немного снизилась – до 5,7 миллионов рублей. А нам предлагают изъятие за 1,26 млн!

Стоимость компенсации рассчитали по минимально возможному прайсу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На потолке - лепнина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доплата не для всех

Ситуация с сомнительной оценкой стоимости жилья, изымаемого у владельцев для строительства метро, получила широкий резонанс, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести по этому поводу проверку. Власти Самарской области тоже отреагировали – Губернская дума приняла закон о дополнительных выплатах при изъятии. Однако эта мера поможет не всем.

Жизнь в старой коммуналке течет размеренно и мирно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- По новому закону доплата должна увеличить компенсацию до суммы, позволяющей приобрести жилье площадью не менее 33 метров. Однако это касается только тех, у кого площадь изымаемого жилья или доли составляет менее 33 квадратных метров. То есть мне доплата не положена, - объясняет Ольга.

Жители пожаловались журналисту «КП-Самара», что представители властей не выходят с ними на связь и не объясняют, как можно увеличить выплату.

Екатерина не понимает, почему ее крепкий дом на Ульяновской, 27 угодил под изъятие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Нам просто пытаются дать копейки и выкинуть на улицу, - возмущаются люди. – На все наши вопросы отвечают, мол, идите в суд. А почему мы должны это делать? Стоимость квадратного метра жилья в историческом центре – 90-100 тысяч рублей за квадратный метр. Если бы нам дали адекватную компенсацию, за которую мы могли бы купить себе жилье, то у большинства вопросов бы не было. Но с нами никто даже разговаривать не желает…

Напомним, ситуация с изъятием домов для строительства метро вызвала широкий общественный резонанс. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратил внимание на завышенные, по его мнению, суммы госзакупок жилья для расселения обитателей муниципальных квартир. А глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку законности расчета сумм компенсаций.

Редакция «КП-Самара» направила в министерство строительства запрос с просьбой прокомментировать закупку квартир для расселения жителей из изымаемых для строительства метро домов. Однако на момент публикации материала ответ не был получен.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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