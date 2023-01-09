Романтика и экстрим: в Самарской области создадут команду по Паралимпийскому горнолыжному спорту

Развитие нового направления станет большим шагом как для спортсменов, так и для всей губернии. Фото: paralymp.ru

В Самарской области продолжает набирать обороты Паралимпийский спорт. На протяжении нескольких лет самарские спортсмены удивляли земляков, демонстрируя невероятные успехи в сноуборде. Сергей Новиков и Константин Ганечкин – «Киборг» и «Терминатор», как их прозвали местные жители – под руководством тренера Дмитрия Волобоева привезли в родный регион множество наград. Из последних – три медали на Кубке России по Паралимпийскому сноуборду. Теперь спортсмены решили идти дальше. Они намерены развить в регионе такое направление, как Паралимпийские горные лыжи. Дмитрий Волобоев рассказал «КП-Самара» о предстоящих планах.

Новый шаг на пути к личным победам

Горнолыжный спорт всегда был окутан ореолом романтики и экстрима. Свежий морозный воздух бьет в лицо, с гор открываются просторы, а адреналин заставляет сердце биться чаще… Эмоции – незабываемые для каждого, однако для людей с ограничениями здоровья они играют особую роль. С покорением каждой новой вершины они укрепляют веру в себя и свои возможности. Самарские спортсмены неоднократно демонстрировали невероятную силу духа. Освоение горнолыжного спорта позволит им сделать еще один шаг на пути к победе, уверен Дмитрий Волобоев.

– Горные лыжи заряжают позитивной энергией и детей, и взрослых. А людям с инвалидностью такой экстрим дает возможность по-новому взглянуть на себя. Это особенно важно для тех, кому пришлось пройти через ампутацию, – поделился Дмитрий Волобоев.

По словам тренера, сейчас освоить новый вид спорта планируют 10 человек. Они с нетерпением ждут предстоящих тренировок, готовы посвятить им каждую свободную минуту. Но есть одна проблема.

Спортсмены получат пятидневную тренировку

Обучить самарцев азам горнолыжного спорта может профессиональная команда спортсменов. Специалисты будут в Самарской области проездом после 14 января 2023 года. Они направляются на Кавказ, но готовы задержаться в губернии.

– Они обеспечены необходимым снаряжением. Спортсменов обучат всем основам, включая посадку на кресельный подъемник, научат управлять оборудованием. Это очень яркое, сильное событие, которое значительно продвинет наш регион, – отмечает Дмитрий.

Обучение запланировано в рамках проекта #Sitski. Однако его реализация возможна только при наличии финансирования. По словам Дмитрия Волобоева, стоимость обучения одного спортсмена обойдется в 30-35 тысяч рублей. В эту сумму войдет все необходимое: от обеспечения снаряжением до пятидневных тренировок с профессионалами своего дела.

– Я понимаю, что для граждан с инвалидностью это весомая сумма. Но если кто-то готов помочь спортсменам финансово, хочет подарить яркое экстрим-счастье и новый опыт своим близким, друзьям, сослуживцам с ОВЗ – сделайте! Вы откроете путь для людей, навсегда прикованных к инвалидному креслу. Поверьте, это очень сильно, – подчеркнул Дмитрий Волобоев.

Все желающие оказать поддержку могут связаться с Дмитрием на его личной странице в соцсети «Вконтакте».

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