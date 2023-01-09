Филипп Киркоров приедет в Самару в феврале 2023 Фото: Борис КУДРЯВОВ

В феврале в Самаре анонсировано несколько крупных концертов, в основном, это представители поп-музыки. Любителям рок-н-ролла в этом месяце придется по вкусу только один концерт. Рассказываем, какие звезды приедут в Самару в феврале 2023.

Симфоническое рок-шоу «Рождение мира» CONCORD ORCHESTRA

Когда: 6 февраля, 19.00

Где: Окружной Дом офицеров (ул. Шостковича, 7) Билеты: 1600-4000 руб.

От обычных оркестров CONCORD ORCHESTRA отличается тем, что он первый в мире танцующий симфонический оркестр. В новом рок-шоу «Рождение мира» (6+) каждая композиция посвящена отдельной стране. Задействованы разные манеры исполнения мировой музыки с использованием национальных инструментов.

Олег Газманов

Когда: 8 февраля, 19.00

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141)

Билеты: 1200-4500 руб.

Народный артист России Олег Газманов везет в Самару новую программу «Вперед, Россия». Не обойдется концерт и без старых суперхитов, таких как «Офицеры» и «Есаул».

Группа «Фактор 2»

Когда: 11 февраля, 19.00

Где: ресторан «Максимилианс» (Московское шоссе, 4к15)

Билеты: 700-5600 руб.

Исполнители хита «Скажи, красавица», группа «Фактор 2» ждут своих поклонников февральским вечером в ресторане «Максимилианс», чтобы зажигательно вспомить начало нулевых. Концерт 18+.

Группа «Корни»

Когда: 16 февраля, 20.00

Где: ресторан «Магадан» (Московское шоссе, 4к4)

Билеты: 3300-26400 руб.

Некогда очень популярные выпускники «Фабрики звезд» теперь гастролируют по ресторанам. Преданые поклонницы смогут послушать группу «Корни» в ресторане «Магадан» по не самым демократичным ценам.

«Песняры»

Когда: 21 февраля, 19.00

Где: Окружной Дом офицеров (ул. Шостковича, 7)

Билеты: 1000-2000 руб.

Легендарный белорусский ансамбль «Песняры» заставит смахнуть слезу, исполнив «Беловежскую пущу» и «За полчаса до весны». Но, конечно, это не оригинальный состав группы, ведь в ней, начиная с 60-ых годов, сменилось не одно поколение музыкантов.

Сергей Лазарев

Когда: 21 февраля, 19.00

Где: МТЛ-Арена (ул. Советской Армии, 243)

Билеты: 2000-7000 руб.

Участник «Евровидения», российская поп-звезда Сергей Лазарев представит в Самаре свое новое концертное шоу «Я не боюсь» (12+). Организаторы обещают масштабные декорации, интересные танцевальные постановки, спецэффекты, живой звук и новые песни.

EMIN

Когда: 26 февраля, 19.00

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141)

Билеты: 2000-7000 руб.

Сладкоголосый EMIN продолжает гастролировать по городам России с туром «Love is». Певец и музыкант представит обновленную программу с последними хитами, а также известные композиции.

Филипп Киркоров

Когда: 26 февраля, 19.00

Где: ССК «Дворец спорта» (ул. Молодогвардейская, 222)

Билеты: 1500-6000 руб.

Поп-король российской эстрады привезет в Самару, как гласит афиша, «шоу мирового уровня» под названием «Gold. The Greatest Hits»! (6+). В каждом концертном номере Филиппа Киркорова зритель увидет совершенно новую историю со своей внутренней драматургией.