Прожиточный минимум в Самарской области на 2023 год: величина для начисления выплат

Стала известна величина прожиточного минимума в регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прожиточный минимум в Самарской области на 2023 год увеличен по сравнению с прошлым годом. Такое решение правительство региона приняло в конце прошлого года. Размер прожиточного минимума корректируется каждый год. В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении на следующий год прожиточного минимума на значение 14 375 рублей - это на 456 рублей больше, чем было ранее. Также в документе прописано, как будет меняться этот показатель в дальнейшем.

Какой сейчас прожиточный минимум в Самарской области?

В декабре же соответствующий приказ подписали и в региональном правительстве. В документе указано, что прожиточный минимум в Самарской области на 2023 год составит 13 513 рублей. Однако, у этого показателя есть и подкатегории.

Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения в Самарской области в 2023 году составит 14 729 рублей, для пенсионеров 11 621 рублей. А для детей показатель составит 13 108 рублей.

Новый прожиточный минимум начинает действовать с января 2023 года. Последний раз уровень прожиточного минимума корректировали летом 2022 года.

Зачем нужен прожиточный минимум в Самарской области?

Этот показатель используется для оценки уровня жизни населения в каждом регионе, требуется при реализации социальных программ. Нужен для оказания социальной помощи для малоимущих из бюджетов субъектов РФ.

Прожиточный минимум рассчитывают на основании потребительской корзины и данных от Самарастата об уровне потребительских цен на продукты питания и их индексах, о стоимости непродовольственных товаров и уровне расходов по обязательным платежам и сборам.

Для чего используют прожиточный минимум?

Во-первых, этот показатель устанавливает минимальную зарплату - она не может быть ниже прожиточного минимума. В основном, это важно для бюджетников. Также согласно этой величине устанавливаются размер пособий, стипендий и других социальных выплат.