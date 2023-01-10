«До чего дожили!»: в «Крыльях» и «Зените» прокомментировали гигантские отступные в контракте Сычевого

Владимир Сычевой (Писарский) уже отправился на сбор с "Крыльями Советов". Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Контракт форварда Владимира Сычевого с «Крыльями Советов» стал предметом обсуждения в медиапространстве. Ранее несколько источников утверждали, что в соглашении есть пункт о сумме отступных в случае последующей продажи футболиста.

Согласно этой информации, стоимость Сычевого будет составлять 1 млрд рублей, а для санкт-петербургского «Зенита» - 200 млн.

«Не совсем этично»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что эти сведения не совсем соответствуют действительности. И добавил, что не хотел бы обсуждать условия личного контракта футболиста в публичном пространстве

- Даже с этической точки зрения об этом неправильно говорить, - приводит слова Корниленко Sport24.

«Уже в «Зенит» идти не хотят»

Высказались на эту тему и официальные лица «Зенита»..

- Нам неинтересны условия контракта Сычевого с «Крыльями Советов», - заявил генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев «Чемпионату».

А директор департамента развития молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин подтвердил, что питерский клуб интересовался Сычевым, но футболист предпочел Самару.

- Видите, уже в «Зенит» идти не хотят. До чего мы дожили! Футбол развивается в России, - со смехом произнес Аршавин, отвечая на вопрос одного из телеграм-каналов.

Сведения о различных суммах отступных за Сычевого для «Зенита» и для других клубов он не подтвердил, но и не опроверг.

- Я думаю, что это неправда, но я не знаю, - заявил Аршавин.

За столько никогда не продавали

1 миллиард рублей — по нынешнему курсу это более 13 млн евро. За такие деньги «Крылья» никогда никого не продавали.

Рекордная сумма, за которую куда-либо переходил игрок из Самары, если верить данным Transfermarkt, - 5 млн евро. Это стоимость трансфера Александра Соболева в «Спартак». И то в эту сумму входят 500 тыс. за полугодичную аренду футболиста, предшествовавшую выкупу, а также агентское вознаграждение, которое, по неподтвержденным данным, составляло едва ли не половину от указанных цифр.

Антон Зиньковский в тот же «Спартак» ушел за 3,2 млн евро. Иван Сергеев в «Зенит» - за 2,15 млн. То есть это даже меньше, чем 200 млн рублей (по нынешнему курсу — 2,6 млн евро).

Так что отступные в 1 млрд рублей — сумма космическая, и на данный момент выглядит как гарантия того, что игрок не будет продан без согласия самарского клуба. Или — если правда в контракте есть пункт об особом размере отступных для «Зенита» - не будет продан никуда, кроме как в Питер.

9 января Владимир Сычевой вылетел с «Крыльями Советов» на сбор в Турцию. В списках самарского клуба он значится уже под фамилией Писарский.