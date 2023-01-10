В Филармонии на Старый новый год пройдет джазовый концерт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый год по старому стилю в России отмечают в ночь с 13 на 14 января. В этот праздник многие накрывают стол, убирают елку – или отправляются на какое-нибудь мероприятие. «Комсомолка» выяснила, куда сходить на Старый новый год в Самаре 2023 и во сколько это обойдется вашему кошельку.

«Волшебный мир кино»

Когда: 13 января, 14.00

Где: кинотеатр «Художественный» (ул. Куйбышева, 105)

Билет: бесплатно.

В Арт-фойе кинотеатра «Художественный» в Старый Новый год откроется историко-документальная выставка «Волшебный мир кино» (6+). Самарцам предложат ознакомиться с историей развития кино в нашем городе. Посетители увидят документы, фото и газетные вырезки из федеральных и областных архивов. Выставка приурочена к 125-летию показа первого киносеанса в Самаре.

Концерт камерной и органной музыки

Когда: 13 января, 18.30

Где: Самарская кирха (ул. Куйбышева, 115-117)

Билет: взрослым - 400 руб., детям, студентам и пенсионерам -250 руб.

Церковь святого Георга предлагает встретить Старый Новый год с виолончелистом Александром Листратовым и органистом Алексеем Шевченко. Они представят слушателям программу под названием «Метаморфозы русской и европейской музыки» (0+).

СИНАТРАфония

Когда: 13 января, 19.00

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141)

Билет: 500-1500 руб.

Старый Новый год - лучшее время, чтобы послушать джаз. В Самарской филармонии пройдет концерт-посвящение Фрэнку Синатре с симфоническим оркестром (12+). Солирует один самых ярких представителей джазовой эстрады в России Дмитрий Носков.

Спектакль «Папа»

Когда: 13 января, 18.30

Где: Самарский театр драмы им. Горького (пл. Чапаева, 1)

Билет: 200-1800 руб.

«Папа» (16+) — реалистичная трогательная семейная история по пьесе Флориана Зеллера, в которой удивительно смешались драма и комедия. Главный герой проживает, переживает и вызывает целую гамму чувств от удивления, непонимания, раздражения и злости до сочувствия, понимания, тревоги и любви.

Комедия «Богатые невесты»

Когда: 13 января, 18.30

Где: театр «Самарская площадь» (ул. Садовая, 231)

Билет: 450-1000 руб.

Лирическая комедия по пьесе Александра Островского про сироту, совращенную своим благодетелем – состоятельным генералом. Он пытается устроить достойно судьбу девушки, перед которой считает себя виноватым. Для этого он выбирает человека скромного, нелюдимого, но с хорошей карьерой. Но, конечно же, появляется «доброжелатель», интрига закручивается, как и отношения героев.

«Волшебная флейта»

Когда: 14 января, 18.30

Где: Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1)

Билет: 400-1000 руб.

Премьера в малом зале театра оперы и балета. Знаменитая опера-сказка Моцарта «Волшебная флейта» (12+). Главный герой произведения Тамино мечется между солнечным царством и царством ночи и приходит к истине через ряд испытаний.