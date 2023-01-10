«Платите зарплату домохозяйкам»: в Самаре эксперты рассказали, как достичь равноправия женщин и мужчин

Бытовые заботы и воспитание детей чаще всего ложатся на женские плечи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России собираются внедрять программу равноправия между мужчинами и женщинами. Такое решение приняло правительство страны. Ключевые цели: соблюдение принципа равноправия полов в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и политической активности россиянок. Планируется разработать и меры профилактики женского неблагополучия. Тема интересная, но спорная. Одни люди на каждом углу кричат о равноправии, другие же не видят смысла что-то менять. Самарские общественники рассказали журналисту «КП-Самара», что мешает женщинам достичь равноправия с мужчинами, и нужно ли оно дамам.

«Никаких проблем с правами женщин нет»

Результаты опроса в группе «Комсомольская правда Самара» в соцсети свидетельствуют: около трети читателей считают, что никаких поблеем с нарушением прав женщин сейчас нет (32%). Еще 25% заявили, что добиться равноправия девушкам мешает рождение детей. На третьем месте (21% опрошенных) закрепилось мнение, что подняться на одну ступень с мужчинами дамам не дают социальные предрассудки. Почти 13% читателей считают, что у женщин и так слишком много прав. А 9% читателей отметили, что добиться равноправия женщинам мешают более низкие по сравнению с сильным полом зарплаты.

Эксперты же уверяют: корни неравенства между мужчинами и женщинами лежат глубоко и исправить ситуацию «с наскока» вряд ли получится.

«Мы не можем говорить о равноправии, у нас его нет»

Домашние заботы и воспитание детей традиционно ложатся на женские плечи. Социальный консультант участница проекта «Знание остановит гендерное насилие» Татьяна Пуш уверена: это говорит о том, что наша страна очень патриархальная.

- У женщин все еще практикуется «вторая смена» - решение бытовых вопросов семьи после основной работы. Взять больничный или отпроситься на утренник - тоже проблема только матери. Мы не можем говорить о равноправии, у нас его нет. У нас отсутствует закон о профилактике домашнего насилия, а отпуск по уходу за ребенком почему-то не делится на двоих, - говорит Татьяна. - Часто из-за детей женщина теряет квалификацию, отстает в возможности профессионального роста.

По мнению эксперта, в обществе до сих пор жестко разграничивают специальности на мужские и женские.

-Девушкам приписывают гуманитарные профессии. Никаких точных наук и технологий. Если опираться на статистику, то около 25% россиян считают, что женщины не могут качественно работать в технических сферах. Хотя дамы уже крепко зарекомендовали себя в IT, а на рынке выросло количество качественных специалистов.

«Я и баба, и мужик»

По словам Татьяны, внедрить в наше общество понятие «равноправие» — процесс сложный. Ведь даже сами женщины боятся этого слова.

- Если российская среднестатистическая женщина услышала что-то о равноправии, то ей, как правило, кажется, что ее лишат незначительных привилегий. Ну, например, мужчина перестанет дарить цветы и открывать перед ней дверь. Да еще и заставят работать наравне с мужчинами, хотя Россия – и так страна работающих женщин. В нашей реальности мало кто может позволить себе жить на доход одного человека. При этом никто не снимет с женщины вторую смену. Как говорится — я и баба, и мужик. Эти проблемы нужно решать - делится мнением социальный консультант. - Мы не можем говорить о том, что есть страны, где достигнуто равноправие. Наверное, это долгий процесс. Для меня программа равноправия — идея неожиданная. Главное, чтобы она не потонула. Это огромный пласт работы. И начинается он с экономического равенства. Ведь когда девушка независима, она и чувствует себя по-другому. Пока есть финансовая зависимость от мужчин, говорить про равенство сложно.

«Все зависит от мужчины»

А вот директор общественной организации «Родные люди» Марина Журба считает, что в современном обществе у женщин нет препятствий для самореализации. Такой вывод она сделала на основе собственного жизненного опыта.

- Я не вижу никаких проблем. У меня есть семья, при этом я посвящаю себя карьере.

И все же, Марина признается: ее во всем поддерживает муж. Благодаря большим усилиям двух сторон удалось найти баланс. Но так бывает не у всех.

- Невозможно одновременно полноценно выполнять две функции — работать и быть хорошей женой и матерью. Это действительно тяжело. Я считаю, что оба родителя должны быть погружены в домашние вопросы, воспитание детей. Иначе женщине придется выбирать. Здесь многое зависит от мужчины, - говорит Марина.

Эксперт утверждает: все чаще ей встречаются девушки, которым пришлось выбрать карьеру, а не ребенка. И все потому, что женщины боятся не успеть себя реализовать.

- Возможно, руководство должно делать женщине хоть какие-то поблажки, чтобы она могла имела право уйти пораньше и заняться домом, например. Я считаю, до молодых семейных пар нужно доносить важность равенства. У мужчин должно складываться современное представление о семье. Все должны быть равны.

«Мужчины всегда получают больше»

Руководитель центра помощи женщинам «Ты не одна» Ирина Серебрякова считает, что установить равенство очень трудно. Вот очевидный пример.

-Мужчина актер всегда получит больше денег, чем женщина. Даже если они играют равнозначные роли. Почему? Просто он — мужчина. В сфере кино их маловато, а завлекать как-то надо. Только вот в другую сторону это не работает. Например, если женщина пойдет работать в шахту — ее доход будет таким же, как и у коллеги мужского пола. Почему? А чтобы избежать дискриминации, мужчины будут возмущаться, - рассуждает Ирина.

Однако есть все-таки маленькая радость. Эксперт считает: сейчас пусть не работодатели, но сами мужчины стараются подстроиться под современные правила общества. Они меняются. Они уважают своих женщин.

-Я вижу, как мужчины стали включаться в быт. Но было бы здорово внедрить на законодательном уровне зарплату домохозяйкам. Это работа без выходных и без графика. Она заслуживает оплаты.

МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД

«Женщины не предрасположены к работе с техникой, у них другой склад ума»

Антон Сабитов, многодетный отец из Самары:

- Я никогда не был свидетелем какого-то притеснения женщин. На заводе, где я тружусь, женщины и мужчины получают примерно одинаковую зарплату. Просто сами девушки не очень-то хотят идти на тяжелую работу, а офисный труд, конечно, оплачивается меньше. Да и не у всех женщин есть предрасположенность к работе с техникой. У них другой склад ума. Но я не чувствую превосходства над девушками. К ним даже более лояльное отношение. Например, начальство отпускает на перерыв подольше.

В нашей семье четверо детей, самому младшему ребенку - 2,5 года. Я помогаю жене по мере возможности, но основное время посвящаю работе. Не так уж и просто содержать шесть человек. Жена хочет работать, тяжело сидеть дома, но пока это невозможно, младшенький еще не пошел в сад. А так, я не против поменяться с ней местами. Хотя изначально именно женщина всегда считалась хранительницей семейного очага. Сейчас все меняется. Надо помогать. Правда, с прогрессом в технике вести домашнее хозяйство стало проще. Например, забросить стирку — минутное дело, руками-то стирать не надо.