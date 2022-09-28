Из Самары в Ширяево и Винновку: публикуем расписание движения «Валдаев» в сентябре 2022

Добраться из Самары до Винновки и Ширяево можно на «Валдае». Фото - Евгений КОТМЫШЕВ

В Самаре изменилось расписание движения нового судна «Валдай», сообщают в компании «Волга-Трэвел».

Этим летом в Самаре появился новый речной транспорт. Теперь все желающие могут добраться до Ширяево или Винновки на комфортном судне. Многих привлекает и фактор новинки, когда главное в путешествии сам факт возможности покататься на «Валдае».

Расписание движения судна часто меняется, публикуем актуальное расписание движения «Валдая» в период с 26 сентября по 9 октября.

Расписание движения «Валдая» от Самары до Ширяево

От Самары до Ширяево на «Валдае» можно добраться всего за 40 минут. Суда отправляются ежедневно. Отправление из Самары – в 10:00 и 16:00. Из Ширяево – в 11:30 и 17:00.

Расписание движение «Валдая» от Самары до Винновки

Время в пути составляет 30 минут. Судно отправляется ежедневно в 12:30, из Винновки – в 15:00. Ранее мы рассказывали, почему нужно обязательно побывать в Винновке.

Где купить билет

Купить билет на «Валдай» можно здесь или перед посадкой непосредственно около судна. Продажа завершается за 15 минут до отправления.

Сколько стоит билет

Стоимость билета в одном направлении составляет 700 рублей, для детей – 500 рублей. Соответственно, чтобы добраться туда и обратно понадобится 1 400 рублей. Для детей – 1 000 рублей.

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