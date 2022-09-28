От Самары до Тольятти: как будет ходить «Ласточка» с 1 октября 2022

«Ласточка» будет ходить по новому расписанию

Скоростная электричка «Ласточка» с 1 октября изменит свой маршрут. Если сейчас пассажиры могут доехать до Жигулевска, то вскоре она начнет курсировать только до Тольятти. Публикуем расписание поезда «Ласточка» от Самары до Тольятти с 1 октября 2022.

Как будет ходить «Ласточка» с 1 октября

Скоростной поезд «Ласточка» с 1 октября 2022 будет ходить по маршруту Самара-Тольятти.

Из Самары поезда будут отправляться ежедневно в 08:12, 14:00, 18:00 и 20:15. В обратном направлении, из Тольятти - в 06:31, 10:31, 17:01 и 20:12. Время местное.

В Тольятти от вокзала до Нового города будут ходить автобусы №8, состыкованных с расписанием поездов. Для владельцев автомобилей предусмотрены бесплатные перехватывающие парковки.

Как сообщал в своем telegram-канале глава Тольятти Николай Ренц, в таком режиме «Ласточка» будет ходить ближайшие три месяца, после чего решат, оставить ли это расписание или изменить его.

Как добраться до Жигулевска

Добраться до Жигулевска с 1 октября можно будет на пригородных поездах. На той же «Ласточке» можно доехать до станции Жигулевское море, где необходимо пересесть на другой поезд.

Расписание «Ласточки» и пригородных поездов состыковано так, чтобы пассажиры долго не ждали.

Где останавливается «Ласточка»

Поезд «Ласточка» курсирует между железнодорожными вокзалами Самары и Тольятти. По пути делает остановки на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино и Задельная.

С указанных станций также можно добраться до Жигулевска, пересев после «Ласточки» на пригородные поезда на станции Жигулевское море.

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