Цифровые технологии, о которых впервые заговорили в конце 90-х годов, сейчас реконструируют реальность

Искусственный интеллект, машинное обучение (ML), цифровая экономика — все это внешняя сторона жизни, где конкурентная борьба формируется не на уровне физического наличия предложений, а максимального удобства их использования для человека и производственной эффективности для бизнеса. Инженер-программист с более чем 10-летним опытом работы в инновационных технологиях, машинном обучении и облачных платформах Сергей Красочкин о том, как повысить эффективность разработки продуктов с использованием машинного обучения, проверить риски и выводить на рынок востребованный продукт.

Справка:

Сергей Красочкин – программист, разработчик программного обеспечения компании Cloud. Обладает опытом управления большими командами разработчиков, создавал порталы и платформы для «Лукойл» и Mail.ru, занимался запуском суперкомпьютеров Christofari и Christofari Neo, платформой для совместной ML-разработки с ускорением до более 1700 GPU Tesla v100 и A100, а также интеграцией проекта суперкомпьютера с технологиями Intel. Создал ML Space – облачный сервис для специалистов в области машинного обучения (machine learning).

Сергей, ML Space – это флагман возможностей искусственного интеллекта на b2b рынке сегодня. Расскажите, как появился проект?

Стоит начать с того, что проект ML Space появился из собственных нужд Сбербанка. Компании экосистемы стали потреблять настолько большой объем цифровых мощностей на стороне, что встал вопрос целесообразности.

Тогда был создан суперкомпьютер “Кристофари”, который принял весь объем вычислительных задач группы компаний на себя. Поэтому тестовые варианты использования были полностью обеспечены нами. На сегодняшний день это самый мощный суперкомпьютер в России. Его эффективная производительность в операциях с числами двойной точности составляет почти 11,95 петафлопс (прим. петафлопс – квадриллион операций над числами двойной точности с плавающей запятой в секунду).

Резервные мощности суперкомпьютера предполагалось выделить для коммерческого использования сторонними заказчиками путем облачного доступа as a service. Спустя непродолжительное время компания пришла к выводу, что для массового использования нужна модульная облачная платформа, которая консолидирует составляющие компоненты в едином интерфейсе и значительно повысит индекс времени вывода на рынок добавочной стоимости.

Постепенно пришло понимание, что это окно колоссальных возможностей не только для собственного бизнеса, но и для открытого рынка бизнес-сервисов в целом. Однако на российском рынке присутствует заметный дисбаланс между инвестициями в искусственный интеллект и специалистами в области внедрения этих технологий. Для решения этой задачи была разработана адаптивная платформа ML Space, которая снижает порог интеллектуального и финансового входа в сферу машинного обучения.

На международном рынке таких предложений не много, их легко перечислить по пальцам. В России подобных сервисов пока нет. Перспективные оценки при этом довольно высокие, специалисты озвучивают до 40% роста рынка в год.

Какие возможности открывает бизнесу ML Space?

Облачная платформа ML Space позволяет проводить полный круг разработки и реализации сервисов искусственного интеллекта. В него входят инструменты и возможности для формирования, обучения и интерфейса моделей machine learning (машинного обучения), начиная от подхода к источникам данных и заканчивая развертыванием на облачных мощностях.

Крупный бизнес уже сейчас активно использует ML модели. Это выгода, которая измеряется финансовыми показателями эффективности. Речь идет о вопросах линейной регрессии, таких например как предсказание стоимости и спроса на продукт, формирование клиентских потоков и так далее.

На производстве модели машинного обучения способны предсказывать выход из строя оборудования и контролировать его работу. Логистика разрабатывает оптимальные маршруты передвижения транспорта. Даже привычные уже биометрические системы доступа реализуются с помощью интеллектуальных технологий.

Самая популярная сфера использования — это умные диалоговые сервисы, которые работают на сайтах, в чат-ботах и голосовых ассистентах компаний.

Насколько сложно проводить такие операции не в облачном режиме?

Это очень трудозатратно, дорого и долго. Необходимо качественно собрать и обработать первоначальные данные, затем построить и обучить на их основе модели. Скорость этого обучения будет напрямую зависеть от вычислительной мощности процессоров.

Здесь, в первую очередь, нужно говорить о наличии соответствующих специалистов для каждого из этих этапов. Потребуется дата-сайентист, дата-инженер, develops-инженер и back-end программист. Готовую модель необходимо обновлять, решать возникающие технические вопросы. На рядовой проект даже среднего масштаба будет работать целая команда специалистов.

На рынке представлены пакеты готовых, узких сервисов, которые могут распознавать и моделировать речь или текст, но более специфическая гипотеза вынуждает компании подходить к разработке с самого начала, а это снова дорого и долго.

Каким сегментам бизнеса в первую очередь интересны ML-модели и есть ли трудности в освоении?

На сегодняшний день технически готовы к внедрению подобных технологий многие сферы: банки, телеком, страховые компании и ритейл. Уже сейчас ML-экспертиза используется в большинстве крупных компаний. Появляется большое количество стартапов на основе продуктов машинного обучения.

Основной вопрос заключается в интеллектуальной и финансовой доступности. Что касается профессиональных навыков, вопрос решен с помощью максимальной демократизации сервиса. В принципе достаточно одного специалиста для использования платформы.

Также мы отлично понимаем, что для небольших компаний и особенно для независимых разработчиков проблема бюджета может быть главной. Поэтому расценки на аренды мощностей и облачного пространства самые низкие на рынке.

Для доступности сервиса разработаны специальные условия и формы оплаты. К примеру, мы предлагаем посекундную тарификацию клиентов и форму оплаты Pay-as-you-go.

Кроме этого, для небольших организаций мы можем предоставить грант в размере до 1 млн рублей, таким образом предоставляя в пользование ранее недоступные технологии для развития бизнеса.

Если говорить коротко, то ML – прикладной инструмент для быстрого решения коммерческих задач, которые не способен решить человек. Машинное обучение используют в своей работе дата-сайентисты. С помощью моделей machine learning конструируются системы, которые могут самостоятельно обучаться и развиваться на основе анализа больших структурированных данных, таким образом они обеспечивают работу соответствующих функций в приложениях.

Сегодня вы не найдете компании международного уровня, где не было бы штатного аналитика данных. Это обусловлено тем, что крупный бизнес уже успел оценить выгоду от использования систем искусственного интеллекта в денежном выражении и внедряет систему во все большее количество процессов. В короткий срок можно прогнозировать покупательский спрос, периоды оттока и притока клиентов, оптимизировать процессы, снижать объем персонального человеческого фактора в бизнес-процессах и так далее.

Один из самых популярных и понятных широкому кругу людей примеров использования моделей ML – это интеллектуальные диалоговые системы. Сейчас они встречаются в большинстве коммерческих сайтов, чат-ботах и голосовых помощниках. В любом случае машинное обучение – не новинка рынка, оно давно и активно используется бизнесом.

Если говорить о конкурентном рынке, насколько облачный вариант сервиса перспективнее традиционного?

Облачный сервис решает в первую очередь проблему наличия персонала и скорости решения задач. Для того, чтобы запустить модель машинного обучения, необходимо в первую очередь собрать необходимый объем качественных данных. Затем обработать эти данные, сформировать и обучить модель. Скорость этого этапа зависит от вычислительных мощностей компьютера. Кроме этого, над микро сервисом работает команда специалистов: data-инженеров, develop-инженеров, back-end программистов и так далее.

В качестве альтернативы существуют готовые узконаправленные сервисы для решения конкретных задач, например распознавание текста или речи, анализа графических изображений и даже компьютерного зрения.

Однако запросы сейчас намного опережают готовые продукты, перспективные бизнес-гипотезы не укладываются в рамки функционирующих сервисов, так что компании чаще всего вынуждены начинать с чистого листа.

Что мешает повсеместному использованию продуктов машинного обучения в коммерческой деятельности?

Как таковых объективных барьеров для массового использования ML сегодня нет. Ны рынке существует нехватка компетентных специалистов в области работы с большими данными и неготовность коммерческих алгоритмов для трансформации в направлении искусственного интеллекта.

По большому счету machine learning — это просто метод оптимизации процессов, продуктов и инструментов. Тут скорее нужно обсуждать неготовность самого бизнеса к внедрению ML в процесс снижения переменных затрат и увеличения добавочной стоимости продукта.

Собственно говоря, ML - это мост между технологиями искусственного интеллекта и бизнесом. С ее помощью можно проводить дистанционно полный цикл работ от формулировки идеи до запуска работающей нейросети. Работать с платформой могут не только дата-сайентисты, но и аналитики, администраторы и DevOPS-инженеры. Для системы не нужно специальное оборудование, подойдет самый обычный ПК. Наша главная цель – дать разработчикам инструмент для создания платформ на базе ML в пределах одного часа.

Какие виды бизнеса уже сегодня эксплуатируют ML Space?

ML Space доступен любому сегменту экономики, будь то наука, транспорт, госсектор или бизнес. Проще всего на старте тем, кто обладает большим количеством накопленных данных. Сегодня это компании экосистемы Сбера и крупный бизнес, имеющий собственную ML-экспертизу. Кроме этого возникает спрос со стороны стартапов, в основе продуктов которых заложено машинное обучение. Поскольку для таких клиентов стоимость играет не последнюю роль, мы разработали специальную тарифную сетку и предлагаем сегодня самые низкие цены на рынке для частных разработчиков и микробизнеса. Во всяком случае, если учитывать тот факт, что ML Space существенно снижает порог входа в процесс создания и использования машинного обучения для выпуска продуктов и сервисов, можно ожидать роста заинтересованности в использовании технологий ИИ уже в самое ближайшее время.

Есть ли у Вас совет для программистов? Чем Вы руководствуетесь? Работать в команде, но главное – прислушиваться ко всем участникам! Настраивать их на победу, генерировать идеи, искать выходы, грамотно распределять время для реализации проектов до дедлайнов. Математический склад ума тоже можно и нужно формировать. Я выполнял кучу упражнений для того, чтобы приучить себя мыслить стратегически и четко. Та же игра в шахматы помогает работе мозга. Но самое важное, что я осознал – это всегда заканчивать начатое до конца. Стать профессиональным разработчиком – реально, если есть мотивация.