Закрывать или доверять: самарский адвокат дала советы бизнесменам, которых коснулась частичная мобилизация

Жителям Самары посоветовали еще до получения повестки подумать о судьбе своего бизнеса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский адвокат рассказала, как стоит поступить владельцам бизнеса, если они понимают, что могут попасть под частичную мобилизацию и будут вынуждены (или же изъявят добровольное желание) отправиться в зону специальной военной операции.

Конечно, отклик на частичную мобилизацию и получение повестки – гражданский долг, но безусловно такие резкие изменения в жизненных планах требуют скорой их перестройки. В частности, в непростой ситуации оказываются владельцы предприятий, индивидуальные предприниматели. У самарского адвоката Ольги Беловой мы спросили, о чем стоит позаботиться заранее и что имеет смысле предусмотреть, еще даже не получив повестку.

- Если Вы владелец бизнеса, и знаете, что в силу закона попадаете под мобилизацию, лучше не ждать повестки, а заранее озадачиться тем, как предприятие будет функционировать в Ваше отсутствие, - отметила Ольга Белова.

Так, она уточнила, что есть некоторые причины для того, чтобы свою деятельность приостановить – конечно же, в случае получения повестки.

Прекращать деятельность есть смысл если:

- некому делегировать управление;

- нет действующих обязательств и неисполненных контрактов;

- фактически предприятие не действует, и в ближайшей перспективе это не изменится.

- Если бизнес функционирует, прекращать деятельность не стоит, нужно грамотно доверить управление тому, в ком Вы уверены. Кто это будет, решать Вам, но при любом раскладе стоит не только выдать доверенность, но и составить соглашение (если речь идёт о внешнем управлении), приказ и инструкцию - если Вы доверяете управление кому-то из действующих сотрудников. В любом случае, в документе четко прописывается: какие полномочия передаются, какие не передаются, какие права, какие обязанности и даже план действий, но главное - ответственность! Если делегируются важные финансовые вопросы, можно предусмотреть коллегиальное принятие решений, - отметила адвокат.

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