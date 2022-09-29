Чтобы не испортилась: на большечерниговском заводе сократили время хранения продукции

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«Большечерниговский комбикормовый завод» в рамках национального проекта «Производительность труда» оптимизировал процесс переработки и хранения продукции. Благодаря принципам бережливого производства показатели завода значительно улучшились. Минимальные простои сократились с 2-3 часов до 1,5-1 часа. Выросли объемы сушки продукции с 350 до 420 тонн.

Все это стало возможным благодаря мероприятиям в рамках нацпроекта, которые были реализованы в первом полугодии 2022 года.

«Большечерниговский комбикормовый завод» преимущественно занимается хранением, приемкой, переработкой и отгрузкой масличных культур и пшеницы. В этом году он хранит 75 000 тонн зерновых. Продукция реализуется в нашей губернии, соседних регионах и за рубежом (Иран, Азербайджан, Турция).

Для улучшения работы предприятия специалисты Регионального центра компетенций, которые помогают производствам внедрять нацпроект, выбрали оптимизацию процесса хранения и складирования. Он включает в себя лабораторию, сушку, весовые и склады. В итоге даже мелочи в работе оказали существенное влияние на итоговые показатели. С такой «бережной» продукцией часы идут на счет - чтобы не испортилась. Поэтому существенное сокращение времени в важных процессах сушки и хранения, помогли избежать испорченного зерна.

- Мы полностью хронометрировали весь процесс. Вместе с командой его посмотрели. Обнаружили, например, что никто не задумывался, что у них всего один инструмент, для того чтобы раскрутить крепления. То есть с начала раскручивал один оператор, потом второй. А могли бы это делать одновременно. Или процесс чистки решет. Изначально чистили три решета, сложенные друг на друга. В процессе того, как верхний чистится, нижние еще больше загрязняются, - рассказывает о выявленных проблемах производства руководитель проектов РЦК Мария Андросян.

В итоге быстрой переналадки, стандартизированной работы и системы 5С эти мелочи устранили.

Инструкции и схемы помогли сократить время на объяснение сотрудникам их обязанностей, отметил заместитель генерального директора ООО «Большечерниговский комбикормовый завод» Александр Козорезов.

- Если раньше в лаборатории на процесс отбора одного образца зерновых уходило 20 минут, то сейчас оно сократилось до 15-ти. С учетом нашего объема продукции это существенная доля рабочего времени, - рассказал он.

Результаты реализации нацпроекта на «Большечерниговский комбикормовый завод»:

• снижение уровня запасов на 35%,

• увеличение суточной выработки на 53%,

• сокращение времени протекания процесса на 31%.

Сейчас в губернии 138 предприятий внедряют бережливые технологии в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Вопрос повышения производительности труда в условиях беспрецедентных санкций, которым подвергается сегодня Россия – крайне важный. Сегодня мы должны добиться большей производительности и национальный проект «Производительность труда» и меры поддержки связанные с ним, дают такую возможность, — отмечает министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

А меры поддержки действительно существенные. Предприятиям — участникам нацпроекта «Производительность труда» предоставляются льготные займы из федерального и регионального фондов развития промышленности под 1% годовых на срок до пяти лет, а также налоговый вычет по налогу на прибыль.