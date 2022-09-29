"Просто придите к врачу": в Самаре обсудили вопросы ранней диагностики онкологических заболеваний

Из-за ковидных ограничений люди стали реже проходить обследования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежегодно в Самарской области выявляют около 14 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. Из-за ковидных ограничений люди стали реже проходить обследования, и как следствие, за последние два года онкологи выявили на 2 тысячи случаев заболеваний меньше. Сегодня главная задача для онкологов региона - обследовать как можно больше людей для выявления признаков грозного заболевания на ранней стадии. Что для этого делается, рассказали на круглом столе в медиацентре «КП» главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов, заведующий организационно-методическим отделом ГБУЗ СОКСП Елена Маркова, главный врач СГБ №6 Расим Шамсутдинов, и. о. заведующего ЦАОП ГБУЗ СО «СГБ №6» Анастасия Майер.

Медики призывают жителей губернии: позаботьтесь о себе, пройдите диспансеризацию! Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Доступно и бесплатно

- Для раннего выявления онкологических заболеваний нет никакого смысла делать дорогостоящие анализы онкомаркеров - они неинформативны для первичной диагностики. А вот пять основных скринингов, признанных во всем мире для выявления основных локализаций онкопатологий, входят в программу всеобщей бесплатной диспансеризации и профосмотров. Это флюорография, маммография, осмотр гинеколога с анализом на цитологию, анализ кала на скрытую кровь и простатспецифический антиген. Государство гарантирует гражданам предоставление специального дня для прохождения диспансеризации. Для раннего выявления необходимо регулярно проходить эти несложные, но эффективные обследования по диспансеризации, до 40 лет - раз в три года, после 40 - ежегодно, - напомнил Андрей Орлов.

Специалисты отделения медицинской профилактики СОКОД в 2022 году провели 11 широкомасштабных акций в Самаре и Самарской области, направленных на информационно-просветительскую работу и раннее выявление онкологических заболеваний при осмотре опытным врачом - онкологом в «палатке здоровья». В них приняло участие около 2 тысяч человек и выявлено несколько случаев злокачественных новообразований, о которых люди не подозревали. Благодаря акциям они получили шанс на быстрое выздоровление.

ЦАОП - и помощь доступна

Уже три года в Самарской области работает федеральная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» и ее региональный сегмент. В рамках программы выстраивается четкая система работы с пациентами: она начинается с поликлиник, имеет четко прописанный «маршрут» и контроль со стороны онкологической службы.

Колоссальная роль отводится центрам амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Это звено между поликлиникой и онкологическом диспансером, на который раньше ложилась основная работа с онкологическими пациентами. Результатом была перегруженность системы и огромные очереди.

- Задача ЦАОП - проводить диагностические исследования и при подозрении на злокачественное новообразование установить диагноз, верифицировать его и направить в специализированное учреждение для решения вопроса о тактике дальнейшего лечения. А по возвращении пациента после лечения проводить диспансерное наблюдение, обследование и при необходимости - противоопухолевую лекарственную терапию. В перспективе планируется, что они будут проводить и реабилитацию, - рассказал Андрей Орлов.

- Таким образом, большая часть работы с пациентом, у которого заподозрили онкопатологию, происходит не в областном онкологическом диспансере, а в ЦАОПе. Это территориально ближе к пациентам и доступнее, что критически важно, когда речь идет об онкологии, - пояснила Анастасия Майер.

Сейчас в Самаре создано 6 ЦАОПов при СГБ №6, 4, 7 и 8. Центры амбулаторной онкологической помощи функционируют в Сызрани и Тольятти. До конца 2022 года будут открыты еще два - при СГБ № 10 и при поликлинике №4 в Тольятти. Всего в губернии запланировано 12 ЦАОПов. На средства регионального бюджета они оснащаются самым современным оборудованием.

- В ЦАОП при СГБ № 6 есть цифровой маммограф, 2 аппарата УЗИ экспертного класса, компьютерный томограф, рентгеновское и другое необходимое оборудование, - поделился Расим Шамсутдинов.

Кроме открытия ЦАОП, в регионе решается вопрос с кадровым дефицитом. В настоящее время 51 ординатор первого-второго года обучения проходит специализацию по онкологическому профилю для работы именно в первичном звене.

Большое внимание уделяется онконастороженности среди первичного звена, в том числе и стоматологических поликлиник. Когда врач-стоматолог может заподозрить у пациента оборудования в ротовой полости на ранней стадии. Как сообщила Елена Маркова, с 2022 года лор-врачи и стоматологи будут проходить обучение на кафедре онкологии в Самарском медуниверситете, а медучреждения станут закупать аутофлуоресцентные аппараты для обнаружения новообразований на ранней стадии.

Перестраивая систему профилактики и ранней диагностики рака, медики просят жителей губернии: позаботьтесь о себе, пройдите диспансеризацию!