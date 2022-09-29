«Считаю, что в этой игре мы были сильнее»: что сказали после матча «Крыльев Советов» с «Факелом» 29 сентября 2022

Игорь Осинькин считает, что его команда оказалась сильнее Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» в четверг, 29 сентября, в матче 3-го тура группового этапа Кубка России на выезде победили воронежский «Факел» со счетом 1:0. На 6-й минуте встречи гол забил Александр Чиркович, который недавно присоединился к команде.

Главные тренеры команд после матча поделились своими впечатлениями об игре.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин: «У своих ворот много создать мы не позволили»

Наставник самарцев рассказал, что у команды хорошо получилось начало встречи. После этого «Крылья» играли по счету, хотя и не планировали этого изначально.

- Получилось у нас начало. После этого играли по счету, немного отошли, хотя, не планировали, что будем играть в такой футбол, хотели контролировать мяч. У своих ворот много мы не позволили создать, хотя было давление. Считаю, что в этой игре мы были сильнее, – сказал Осинькин.

Также он высказался относительно приговора бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину, который получил три года колонии общего режима по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

- Не понимаю, как такое может быть, для меня это втройне шок. Трудно говорить на эту тему, - сказал Осинькин, отметив, что сейчас страна, фактически, осталась без сильной футбольной академии, выпускники которой играют в премьер-лиге.

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов: «Многое позволяли сопернику делать на поле»

Главный тренер «Факела» результатом оказался расстроен и рассказал, что его футболисты слишком многое позволяли сопернику на поле.

Отдельно Пятибратов поблагодарил болельщиков. «Люди пришли нас поддержать, мы старались, у нас не получилось, мы им должны, в ближайшем матче постараемся порадовать результатом и красивым футболом», - сказал тренер.

После этого матча самарцы располагаются на втором месте в своей группе, имея две победы в трех матчах. Сейчас групповой этап Кубка продолжается.

Что же касается чемпионата премьер-лиги, то там «Крылья» располагаются на 11-м месте, ближайший матч волжане проведут на домашнем стадионе «Солидарность Самара Арена», где 3 октября встретятся с «Краснодаром».

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