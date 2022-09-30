Обвал грунта у трамвайных путей на ул. Ново-Вокзальной в Самаре. Показываем, что сейчас там происходит

Обвал грунта произошел на месте проведения ремонта теплотрассы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в четверг, 29 сентября 2022 года, на улице Ново-Вокзальной произошло ЧП. Там на участке от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой обвалился грунт. Все случилось рядом с трамвайными путями, ведущими по направлению «в город». Показываем, что сейчас происходит на месте ЧП.

Для движения автотранспорта закрыт участок от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Грунт обвалился на участке, где проводят капитальный ремонт тепломагистрали. Работы стартовали там еще летом. Часть улицы Ново-Вокзальной тогда огородили забором и ограничили движение транспорта. Однако трамваи убирать не стали. Обновление сетей уже вышло на финальную стадию, когда обрушился кусок земли рядом с трамвайными путями. Не исключено, что в этом виноват сильный ливень — он мог подмыть грунт.

Ремонтные работы на ул. Ново-Вокзальной ведутся с конца лета 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Движение трамваев по направлению «в город» пришлось закрыть. Маршрут № 7 направили через 15-й микрорайон по улице Ставропольской до Барбошиной поляны, а № 20 и 20к — через Дом печати. Сотрудники ПТС оперативно приступили к устранению обвала, и уже утром 30 сентября 2022 года трамваи вернулись на улицу Ново-Вокзальную. Их движение восстановили в оба направления.

Трамваи № 7, 20 и 20к вновь ходят по Ново-Вокзальной в оба направления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас рабочие засыпают траншею, которую раскопали для замены труб. Вероятно, вскоре они займутся восстановлением благоустройства — уложат новый асфальт. Ранее сообщалось, что проезд по этому участку будет ограничен до конца сентября 2022 года. Не исключено, что срок открытия движения будет перенесен.