Обвал грунта у трамвайных путей на ул. Ново-Вокзальной в Самаре. Показываем, что сейчас там происходит

Обвал грунта произошел на месте проведения ремонта теплотрассы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Днем в четверг, 29 сентября 2022 года, на улице Ново-Вокзальной произошло ЧП. Там на участке от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой обвалился грунт. Все случилось рядом с трамвайными путями, ведущими по направлению «в город». Показываем, что сейчас происходит на месте ЧП.
Для движения автотранспорта закрыт участок от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Грунт обвалился на участке, где проводят капитальный ремонт тепломагистрали. Работы стартовали там еще летом. Часть улицы Ново-Вокзальной тогда огородили забором и ограничили движение транспорта. Однако трамваи убирать не стали. Обновление сетей уже вышло на финальную стадию, когда обрушился кусок земли рядом с трамвайными путями. Не исключено, что в этом виноват сильный ливень — он мог подмыть грунт.
Ремонтные работы на ул. Ново-Вокзальной ведутся с конца лета 2022 года
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Движение трамваев по направлению «в город» пришлось закрыть. Маршрут № 7 направили через 15-й микрорайон по улице Ставропольской до Барбошиной поляны, а № 20 и 20к — через Дом печати. Сотрудники ПТС оперативно приступили к устранению обвала, и уже утром 30 сентября 2022 года трамваи вернулись на улицу Ново-Вокзальную. Их движение восстановили в оба направления.
Трамваи № 7, 20 и 20к вновь ходят по Ново-Вокзальной в оба направления
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сейчас рабочие засыпают траншею, которую раскопали для замены труб. Вероятно, вскоре они займутся восстановлением благоустройства — уложат новый асфальт. Ранее сообщалось, что проезд по этому участку будет ограничен до конца сентября 2022 года. Не исключено, что срок открытия движения будет перенесен.
Рабочие уже засыпают вырытую для замены труб траншею
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА