«Я тебя цыганам продам!»: в Тольятти волонтеры спасают восьмилетнюю девочку от неуравновешенной матери

Знакомые считают, что у женщина неуравновешенная Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Тольятти неравнодушные волонтеры обеспокоены судьбой восьмилетней девочки, которую неуравновешенная мать угрожает продать цыганам. К активистам Самарской региональной общественной организации защиты и поддержки детей и матерей «Право на счастье» обратились неравнодушные жители села Подстепки Ставропольского района Самарской области. Люди пожаловались, что уже долгое время слышат из соседней квартиры громкий плач восьмилетней девочки и крики ее матери, которые вызывают у них сомнения в ее адекватности. В доме шепчутся, что у Екатерины (имя изменено – прим. ред.) может быть шизофрения, однако официального подтверждения этого диагноза нет.

«Мама, не надо! Мама, не бей!»

Руководитель общественной организации «Право на счастье» Марина Федотова рассказала журналисту «КП-Самара» о данной семье со слов очевидцев. Соседи считают, что у Екатерины может быть легкая степень шизофрении, но подтверждения этой информации нет. Однако адекватность женщины вызывает у волонтеров и соседей сомнения. Например, у волонтеров имеется видео, на котором Екатерина нападает на своих соседей.

- Нам написали жители Подстепок, которые уже неоднократно обращались в органы опеки из-за того, что соседская девочка постоянно кричит «Мама, не надо», «Мама, не бей», но реакции на происходящее от специалистов не последовало. Тогда мы выехали на адрес, чтобы собственными глазами увидеть семью. И убедились, что основания для переживания за ребенка все же есть, - говорит Марина Федотова.

В тот момент, когда волонтеры приехали к дому, где живет Екатерина с дочерью, там уже находились сотрудники полиции и специалисты ПДН. Полицейские выломали дверь в квартиру Екатерины, потому что за дверью очень сильно кричал ребенок, но мать не открывала. Дочь просила маму выпустить ее из квартиры, иначе она выпрыгнет из окна.

Каждое утро - истерики

Каждое утро соседи слышат из-за стены истерики ребенка, на которые мать отвечает, что она «продаст ее цыганам или отдаст полиции». В школу девочка ходит неопрятная, а успеваемость ее хромает. Как говорят знакомые семьи, учителя на родительском собрании даже сделали Екатерине замечание. После этого мать начала заниматься уроками с дочерью.

Как рассказали волонтеры, у девочки есть отец, однако он живет отдельно и отношения между ними неоднозначные.

- Он не принимает непосредственного участия в жизни и воспитании дочери, однако эта квартира его. Екатерина накопила большие долги по счетам ЖКХ, сейчас в их квартире нет света, - рассказывают волонтеры, которые познакомились с данной семьей.

Папа школьницы пытался забрать дочь к себе. Однако по рассказам соседей, когда в очередной раз он приехал за дочерью, та внезапно начала его шантажировать - заявила, что если он ее заберет от матери, то она всем расскажет, что папа вместе со своим другом щупали ее. По рассказам очевидцев, мужчина был шокирован и после этого перестал предпринимать попытки забрать ребенка от матери.

Плакала, что никому не нужна

На прошлой неделе волонтерам поступило сообщение, что дочка Екатерины пропала. По словам соседей, ребенок сидел на лавочке во дворе.

- Девочка горько плакала и причитала, что мама ее не любит и она никому не нужна,- вспоминают очевидцы.

Когда соседи пошли искать мать, девочки на лавочке уже не было. К поискам подключился участковый, который вместе с горе-матерью проездил все места, где может находиться девочка. В скором времени ее нашли. Правда, девочка заявила, что она потерялась и хочет к маме.

Общественная организация «Право на счастье» направила запросы в компетентные органы, где их заверили, что семья находится на контроле, с ними работают психологи. Однако по мнению волонтеров, ситуация в лучшую сторону не меняется.

Проклинает волонтеров и отказывается от помощи

Однако сама Екатерина не считает, что в их отношениях с дочерью есть проблемы. Женщина категорически отказывает от помощи специалистов: в школе написала отказ от посещения детского психолога, а когда родной отец собирался положить девочку в больницу на обследование, мать устроила настоящий бунт.

- Мы неоднократно пытались выйти с Екатериной на контакт, но она замкнулась в себе и на всех встречах либо отмалчивалась, либо устраивала истерику, что она нас проклянет и убьет. Сейчас мы продолжаем писать жалобы в компетентные органы, чтобы спасти девочку от матери, в адекватности которой мы сомневаемся. Ведь ребенок имеет право на счастливую жизнь, - говорит Марина Федотова.

Редакция «КП-Самара» направила запросы в профильные ведомства, чтобы получить официальный комментарий по поводу данной семьи.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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