Календарь баскетбольного клуба «Самара» в Единой лиге ВТБ на сезон 2022-2023: расписание игр БК «Самара», матчи, время, с кем играют

Сезон для «Самары» стартует 3 октября во Дворце спорта на Молодогвардейской. Фото: БК «Самара».

«Самара» 3 октября дебютирует в Единой лиге ВТБ. Волжане давно шли к этому и заслужили повышение в классе: «горожане» дважды выигрывали Суперлигу и дважды брали Кубок России.

Сезон Единой лиги ВТБ «Самара» проведет в новом Дворце спорта на улице Молодогвардейской. Там подопечные Сергея Базаревича в первой же своей игре в лиге примут многократного чемпиона ЦСКА. Матч запланирован на 3 октября.

Завершится регулярный чемпионат для «Самары» 19 января. В этот день волжане дома примут «Минск». После стартует плей-офф.

С действующим чемпионом Единой лиги ВТБ «Зенитом» самарцы сыграют 24 октября дома и 24 ноября в Санкт-Петербурге. С казанским УНИКСОМ – 19 ноября на выезде и 16 января в Самаре.

Календарь матчей БК «Самара» в Единой лиге ВТБ сезона 2022-2023

3 октября – понедельник – «Самара» - ЦСКА

8 октября – суббота – «Локомотив-Кубань» - «Самара»

12 октября – среда – «Самара» - «Енисей»

16 октября – воскресенье – «Пари Нижний Новгород» - «Самара»

24 октября – понедельник – «Самара» - «Зенит»

27 октября – четверг – «Самара» - «Астана»

31 октября – понедельник – «Минск» - «Самара»

6 ноября – воскресенье – «Самара» - МБА

11 ноября – пятница – «Самара» - «Парма-PARI»

15 ноября – вторник – «Автодор» - «Самара»

19 ноября – суббота – УНИКС – «Самара»

24 ноября – четверг – «Зенит» - «Самара»

29 ноября – вторник – МБА – «Самара»

2 декабря – пятница - «Парма-PARI» - «Самара»

9 декабря – пятница – «Самара» - «Локомотив-Кубань»

13 декабря – вторник – ЦСКА – Самара

16 декабря – пятница – «Енисей» - «Самара»

22 декабря – четверг – «Самара» - «Пари Нижний Новгород»

4 января – среда – «Астана» - «Самара»

8 января – воскресенье – «Самара» - «Автодор»

16 января – понедельник – «Самара» - УНИКС

19 января – четверг – «Самара» - «Минск»