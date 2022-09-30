«Едут там, где больше уехать не на чем»: руководитель ТТУ рассказал, уберут ли с улиц Самары троллейбусы

Троллейбусы перевозят около 18 миллионов пассажиров в год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3 ноября 2022 года исполнится ровно 80 лет с того дня, когда на улицы Самары вышел первый троллейбус. Накануне этой знаковой для развития общественного транспорта города даты руководитель ТТУ Самары Михаил Ефремов в эфире радио «Комсомольская правда – Самара» рассказал, хватает ли троллейбусному парку подвижного состава и водителей, мешает ли конкуренция со стороны коммерческих маршруток и планируют ли власти убрать троллейбусы с улиц Самары.

Перевозил раненых от вокзала к больнице

- Михаил Александрович, троллейбус появился на улицах Самары осенью 1942 года, в не самое простое время. Почему возникла необходимость в его появлении?

- Действительно, первый троллейбус вышел на улицы Самары 3 ноября 1942 года. Однако он перевозил не пассажиров, а раненых от железнодорожного вокзала до ближайших больниц и поликлиник. Это было сделано в помощь трамваю, который к тому времени в Куйбышеве был развит, но не справлялся с нагрузкой, так как занят был в перевозке боеприпасов от площадки на ул.Коммунистической, где делали в то время снаряды для «Катюши». Троллейбусное сообщение уже появилось в тот период в других городах, был налажен и выпуск самих машин. Поэтому несмотря на то, что время было непростое, шла Сталинградская битва, в Куйбышеве нашли ресурсы для строительства троллейбусного депо на ул.Чкалова. Подготовку начали с лета, установили деревянные опоры, проложили контактный провод, и 3 ноября троллейбус вышел на линию. И это действительно была большая подмога.

- Как развивалось троллейбусное сообщение после войны?

- После троллейбусного депо на Чкалова появилось депо №2 на улице Физкультурной. Таким образом решался вопрос подвоза людей к промышленным предприятиям Безымянки. И уже позже, в 70-е годы, было открыто троллейбусное депо №3 на ул.Фадеева. Конечно, часто не хватало техники, людей, линии строились голыми руками, но было желание победить, высокий эмоциональный подъем, поэтому на трудности не обращали внимания.

- Сейчас за рулем троллейбусов много женщин. Это так исторически сложилось?

- Да, изначально за руль троллейбусов сели женщины. Была война, мужчины уходили на фронт, поэтому эта нагрузка легла на женские плечи.

Социальный транспорт

- Как вы оцениваете состояние троллейбусной сети Самары сегодня? Ее достаточно для города?

- Если в целом взять трамвайно-троллейбусную сеть Самары, то она практически полностью «закрывает» город, конечно, без учета новых районов. Маршруты были спланированы очень грамотно, они дополняют друг друга и фактически можно из любого конца города доехать в любой другой.

- Периодически появляются предложения убрать троллейбусы с улиц Самары, так как они якобы не востребованы и ездят пустыми…

- Говорить, что троллейбусы сегодня не востребованы, не приходится. За год мы перевозим около 18 миллионов пассажиров. Конечно, есть отдельные маршруты, которые не очень наполняемые, например, маршрут №10, который идет к Самарке или маршрут №16, который ездит от Речного вокзала до Губернского рынка и востребован в основном только в теплое время года. Но когда как руководитель я считаю себестоимость, понимаю, что это экономически невыгодно и предлагаю сократить, то люди всегда выступают против. И мы идем навстречу, потому что понимаем, что это социальная нагрузка, троллейбус идет там, где больше другой транспорт не ездит. Поэтому троллейбус был, есть, и в ближайшие годы останется на самарских улицах.

- А сколько сейчас троллейбусов ходит по улицам Самары? Их хватает?

- Сейчас в парке 236 троллейбусов. Но нам их не хватает, к сожалению, мы выпускаем на линию только 80% от необходимого плана. Поэтому, конечно, иногда получаем жалобы от людей, которым приходится ждать троллейбусы дольше обычного.

Самый популярный маршрут

- Какой маршрут троллейбусов в Самаре сейчас самый популярный?

- Самый востребованный в Самаре маршрут троллейбуса – 4ка, он самый длинный и самый наполняемый, идет от троллейбусного депо №2 и до железнодорожного вокзала. Если в год перевозим около 18 млн пассажиров троллейбусами, то 50-60% от всего пассажиропотока везет именно 4ка. Кстати, именно по этому маршруту ходят новые «Адмиралы».

- Конкуренция со стороны коммерческих маршруток №4 не мешает?

- Да, это действительно настоящий бич родом из 90-х, из начала 2000-х, когда на дорогах Самары было засилье ржавых газелек-маршруток. Сейчас их стало меньше, да и состояние самих маршруток стало лучше. Однако они действительно забирают серьезную часть пассажиров, играют не совсем честно - водители маршруток договариваются между собой, специально заезжают на остановку перед троллейбусом и забирают пассажиров. Сейчас совместно с департаментом транспорта идет работа по приведению работы маршруток в порядок, было сокращено их количество, в том числе по 4 троллейбусу. Но отменить коммерческий маршрут можно только по заявлению его владельца.

- Планируется ли строительство новых направлений контактной сети троллейбусов в Самаре и организация новых маршрутов?

- Сейчас тянуть новую маршрутную сеть нет необходимости. Построить контактную сеть, сделать проект, получить мощности, построить тяговые подстанции и т.д. – это очень долго, дорого и нецелесообразно. Лучше развивать электробусы, например, по направлению в Южный город, это гораздо удобнее и выгоднее. Мы тестировали белорусский электробус, в целом он оказался довольно удобным, хотя пару раз из-за погоды не доехал до места назначения, но все остальные дни работал нормально, и даже сформировался поток пассажиров, которые им пользовались. Но потом у нас закончились договорные отношения с белорусской стороной, у которой мы его брали на опытную эксплуатацию, нам сказали – либо покупайте его, либо возвращайте. Сейчас он стоит у нас в депо и решается вопрос об его дальнейшей судьбе.

- Планируется ли пустить в Самаре исторический троллейбус к 80-летию?

- Сейчас прорабатываем это вопрос. Возможно, в честь праздника повесим банеры на депо. Возможно, выпустим и праздничный троллейбус, по примеру новогоднего трамвая, чтобы повысить пассажирам настроение.

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