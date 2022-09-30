В Самаре сдан новый жилой комплекс с необычными фасадами

ЖК «Сити-Парк» комфортен для всей семьи Фото: Кошелев-Проект

При въезде в Кошелев-Парк гостей и жителей района встречает новый жилой комплекс «Сити-Парк». В августе дома были сданы, уже после сделки можно получить ключи от квартиры и отпраздновать новоселье.

«Сити-Парк» - это новый, инновационный проект, состоящий из 8 домов. Его отличительная особенность - прогрессивный дизайн фасадов и современная архитектура.

Эстетичный внешний вид ЖК «Сити-Парк» обеспечивают фасады из композитных панелей. Они не только привлекательны внешне, но также имеют практичные свойства. Фасады ЖК «Сити-Парк» вентилируемые. Это добавляет сразу несколько преимуществ: экономию на отоплении здания, долгий срок службы - до 50 лет, пожаростойкость, защиту от коррозии, отличную тепло- и шумоизоляцию.

Комфорт для жителей начинается со стеклянной входной группы. Для людей с ограниченными возможностями, матерей с колясками и велосипедистов предусмотрен отдельный вход с пандусом, который ведет в общий холл.

В ЖК продумана безбарьерная среда Фото: Кошелев-Парк

Отделка холлов выполнена в современных, долговечных и красивых материалах, стены покрыты декоративной штукатуркой с лаконичным дизайном и яркой палитрой. Лифт на нулевом этаже доставит даже на первый, а это значит, что нет необходимости нести тяжелые сумки по лестничным пролетам.

Новинка ЖК «Сити-Парк» - колясочные в каждом подъезде. Жильцам не нужно хранить санки и коляски под лестницей, теперь в доме есть отдельное пространство для этих целей.

В ЖК «Сити-Парк» кухонный гарнитур со всей необходимой техникой уже установлен в квартирах на первом этаже. А это значит, что можно пропустить хлопотный этап замера, подбора цветовой палитры и фурнитуры, а также установки кухни. Переезд будет максимально комфортным, останется лишь расставить мебель и навести красоту и уют в новой квартире!

Торопитесь, пока квартиры есть в наличии. Доступны квартиры в любом виде отделки. Узнать подробности можно по телефону – 8 (846) 331-3000. Застройщик – ООО «СЗ Корпорация Кошелев». Сайт – Koshelev-proekt.ru

Партнерский материал.