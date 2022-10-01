Важно делать что-то вместе: эксперт из Самары рассказала, как пожилым людям преодолеть страх перед возрастом

Главный страх пожилого возраста - одиночество Фото: Архив "КП"

1 октября в России отмечают день пожилого человека. Накануне праздника руководитель Альянса «Серебряный возраст» и коалиции «Забота рядом» в Самаре Татьяна Акимова рассказала в эфире радио «Комсомольская правда – Самара» о предрассудках, связанных с пожилыми людьми, об особенностях «серебряного возраста» и о том, как преодолеть страх перед ним.

«Миллион стереотипов»

- Нам всегда кажется, что о пожилых людях мы знаем все. Это действительно так? - Нет, потому что в обществе у каждого из нас миллион стереотипов, когда речь идет о пожилых людях. Стереотип номер один - пожилой возраст это приговор, потому что в пожилом возрасте все закончено, впереди нет ничего хорошего и так далее. Вообще, это странно, когда пожилых людей выделяют в отдельную касту. Понятно, что среди нас есть люди с инвалидностью - у них свои особенности, есть дети-сироты - у них тоже свои особенности. Почему пожилые люди стоят особняком? Почему люди думают, что когда ты приходишь к такому возрасту, то там все другое? На мой взгляд и взгляд многих моих коллег, пожилые люди - это просто обычные люди, у которых есть определенный возраст, и они точно так же живут, переживают, радуются, мечтают, попадают в различные ситуации.

«Возраст – не приговор» - «Мы никому не нужны» - эту фразу пожилые, с которыми вы сталкиваетесь, часто произносят?

- Часто, потому что если говорить о тех пожилых людях, которые нуждаются в помощи, одинокие, и когда речь идет о сложностях, они говорят не сколько о продуктах и лекарствах, сколько о том, что они одиноки.

- Почему пожилых людей выделяют в отдельную касту?

- Думаю, у многих людей есть страх перед старостью. Есть такой стереотип, что люди в таком возрасте становятся раздражительными, неудобными, требуют внимания, неправильно общаются с внуками, и так далее. И есть позиция государства, которое правильно выстраивает политику по отношению к пожилым людям. У нашего альянса «Серебряный возраст» есть принципы, по которым мы работаем, и один из них звучит: «Возраст - не приговор». Еще один принцип – «хочу и могу». Кто-то хочет заниматься активностью, ходить в кружки по вязанию и заниматься скандинавской ходьбой, а кто-то нет. Мы стараемся, чтобы в сфере нашей работы было как можно больше взаимодействия поколений, чтобы разные поколения делали что-то вместе - чтобы дети учили бабушек с дедушками, а те, в свою очередь, своих внуков.