Погода в Самаре на выходные до 3 октября 2022: ожидается до 20 градусов тепла

В Самаре на выходных будет до 20 градусов тепла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области предстоящие выходные станет теплее, ожидается до 20 градусов тепла, сообщили в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода ожидается в Самаре в предстоящие выходные до 3 октября.

По данным синоптиков, температура воздуха к воскресенью поднимется до 20 градусов тепла. В субботу же прогнозируют от 14 до 16 градусов тепла. В ночное время будет от +7 до +12 градусов.

Погоду в выходные определит поле повышенного атмосферного давления, в результате чего температура воздуха повысится. В дальнейшем с приближением фронтальных разделов циклонического вихря ожидаются осадки.

В субботу будет облачно, а в воскресенье прогнозируют небольшие дожди. В дальнейшем в начале недели ожидается резкое усиление ветра с порывами до 18 м/с. Температура при этом окажется не выше 18 градусов тепла.

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